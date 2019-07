Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție și-au dat demisia, dupa ce ministrul Carmen Dan le-a solicitat-o, a anuntat Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne. Cei doi au fost puși, de DNA, sub control judiciar in dosarul privind amenințarea unui jurnalist. „Ca urmare a solicitarii…

- Ministerul Afacerilor Interne solicita demisia rectorului si a prorectorului Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Adrian Iacob si Mihail Petrica Marcoci -, cercetati penal de DNA, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunii de instigare la santaj, in dosarul privind amenintarea cu…

- Jurnalista Emilia Șercan a publicat, joi seara, un mesaj pe Facebook dupa ce Direcția Naționala Anticorupție a decis inceperea urmaririi penale fața de Adrian Iacob, rectorul Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" și Mihail-Petrica Marcoci, prorectorul instituției, acuzați de instigare la șantaj…

