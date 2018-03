Stiri pe aceeasi tema

- Munca susținuta, curajul , seriozitatea și perseverența au facut ca și in acest an școlar Școala Gimnaziala ” Mihai Voda” din comuna Mihai Viteazu sa fie un nume important pe lista olimpicilor din județul Cluj , datorita elevilor calificați la faza naționala a olimpiadei de socio-umane. Read More...

- Marți, 20 martie, de la ora 12:00, Primaria și Consiliul Local Campia Turzii, in colaborare cu Teatrul de Papuși Puck din Cluj Napoca organizeaza spectacolul „Daca aș fi Matia Corvin”. Read More...

- Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a anuntat intr-o conferinta de presa principalele evenimente pe care le va gazdui institutia muzeala pe care o conduce. Astfel intre 16 martie și 9 septembrie, la Muzeul de Istorie din Suceava va fi deschisa expoziția „Comorile Peleșului”. Vernisajul va avea…

- Un turdean acuza faptul ca Parchetul de pe langa Judecatoria Turda a clasat un dosar, intrumentat in urma unei plangeri depuse dupa ce fiul sau a fost batut in apropierea Școlii ”Avram Iancu” din Turda, motivand ca el și-ar fi retras plangerea, lucru care nu ar fi adevarat! Read More...

- George Rusu, un tanar de 19 ani care a reusit sa depaseasca dizabilitatea prin creativitate, detine tainele acestui mestesug. Si a hotarat sa imparta cu altii bucuria de a realiza ceva cu propriile maini, raspunzand prompt la invitatia Centrului de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati din…

- Va invitam la Vals Sambata, 17 martie 2018, cu incepere de la ora 19:00, Palatul Cultural „Ionel Floașiu” va fi gazda unei serate muzicale, prezentata de preotul Sebastian Zahan. Evenimentul

- Primaria Sibiu a obținut finanțarea din fonduri europene pentru inca un proiect care vizeaza modernizarea cladirilor in care funcționeaza unitați de invațamant din Sibiu: reabilitarea cladirii in care funcționeaza școala gimnaziala nr. 1 de pe strada Hațegului, pentru creșterea eficienței energetice.…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii va invita la Palatul Cultural „Ionel Floașiu”, pentru a savura comedia: „Ma mut la mama”! Pentru dumneavoastra doamnelor și domnișoarelor. Acesta este

- Un numeros public a fost prezent, marti, 27 februarie 2018, la Galeria „Arte”, de pe strada V.Alecsandri nr. 1, unde s-a desfasurat vernisajul expozitiei de arte vizuale „Consonante plastice”, apartinand artistei turdence Felicia Racean, coordonatorul sectiilor externe de arta vizuala Turda si Campia…

- Protopopiatul Roman Unit cu Roma, Greco Catolic din Alba Iulia organizeaza cu ocazia anului centenar 2018 ciclul de conferințe Alba Iulia și Marea Unire. Sunt evenimente prin care marcam Centenarul Unirii, facem cunoscuta contribuția Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco Catolice, la Marea Unire, dar…

- Un accident s-a produs luni seara, pe strada Campiei, in apropierea Școlii nr. 5. Conform informațiilor furnizate de la fața locului, un microbuz s-a tamponat cu un autoturism, pe fondul ninsorii care a acoperit drumul. Read More...

- Se stie ca inca din cele mai vechi timpuri felinele au fost in centrul atentiei: ori venerate, ori blamate. Nici pana astazi, pisicile si familia felina nu se dezmint, sunt peste tot: pe retelele sociale, la expozitii, in cafenele. Insa importanta lor in cultura universala a capatat amploare chiar la…

- Vineri, 2 martie 2018, la Casa de Cultura „Ion Sangerean” din orașul Ocna Mureș, se va desfașura, cu incepere de la ora 17.00, evenimentul „MARȚIȘOR CALATOR”. In cadrul acestuia vor avea loc expoziții de pictura și costume populare stilizate, programe artistice susținute de cursanții claselor Școlii…

- Vineri, 2 martie 2018, la Casa de Cultura ”Ion Sangerean” din Ocna Mureș, se va desfașura, cu incepere de la ora 17.00, evenimentul ”MARȚIȘOR CALATOR”. In cadrul acestuia vor avea loc expoziții de pictura și costume populare stilizate, programe artistice susținute de cursanții claselor Școlii de arte…

- Miercuri 21 februarie 2018, intre orele 14.00 – 16.30, Școala Populara de Arte și Meserii ,,Ilie Micu” Sibiu, va invita la spectacolul artistic ,,Azi e Dragobetele”, un eveniment ce ne cheama in mijlocul TRADIȚIILOR AUTENTICE! Read More...

- Teodor Birț, președintele FC Hermannstadt, a vorbit, astazi, intr-o conferința de presa, despre meciul cu vicecampioana Romaniei, FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, care va avea loc pe Stadionul ”Municipal” in data de 28 februarie, de la orele 18:30. Read More...

- Primarul COMUNEI CEANU MARE - Moldovan Ana Liliana , a convocat prin DISPOZITIA Nr. 47 din 08.02.2018 Consiliului Local al COMUNEI CEANU MARE in sedinta extraordinara pentru aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al COMUNEI CEANU MARE pe anul 2018, sedinta care a avut loc astazi 14.02.2018…

- In perioada 05.02.2018 – 11.02.2018 politistii maramureseni au organizat 22 de actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, pe parcursul saptamanii s-a intervenit la aproape 150 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo, in care atrage atenția ca in cursul zilei de maine se vor consemna fenomene de intensificari ale vantului și precipitații predominant sub forma de ninsoare, moderate cantitativ. Read More...

- Primaria si Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, va invita in data de 16 februarie 2018, ora 17.00, in sala mica a Palatului Cultural “Ionel Floașiu” la o șezatoare culturala. Read More...

- Casa de Cultura și Primaria Turda va invita sa vizitați expoziția de arta plastica INTERFERENȚE, deschisa la Galeria de Arta Turda pana in 21 februarie. Expozanții sunt artiști profesioniști din Cluj Napoca. Read More...

- Elevii clasei a VII-a de la Școala ”Ioan Opriș” din Turda au fost parte a unui proiect Erasmus+, derulat de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Cluj (CJRAE), cu titllul STAND UP AGAINST BULLYING. Read More...

- Jurnalistul Horea Hudrea a lansat o noua minciuna in spațiul public, cu scopul de a manipula opinia publica, conform intereselor celor din grupul T9, care in ultimele zile au intrat intr-o stare demento-patologico-colerico-impulsiva, dupa ce administrația turdeana a fost laudata in Parlamentul European,…

- Asociatia Artistilor Plastici Campia Turzii in parteneriat cu Clubul Rotary Campia Turzii deruleaza incepand din acest an proiectul FERESTRE SI OGLINZI. Organizate de 2 ori pe luna, atelierele creative debuteaza marti, 6 februarie 2018 si vor avea loc la Restaurantul Gossner incepand cu orele 18. Read…

- La data de 01.02.2018, in jurul orei 02:53, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 48 ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea autovehiculul pe str. Clujului din Turda, fiind sub influenta alcoolului. Read More...

- ATITUDINEA AGRESIVA NU DUCE LA NIMIC BUN! In cursul zilei de 29 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au identificat, prins și reținut un tanar banuit ca ar fi lovit doi minori in Parcul Sub Arini. Read More...

- *Cinematograful... a saptea arta si a doua natura a omului modern... (Silviu Stanculescu) 28 martie 1898: data la care SIBIUL facea cunoștința cu... FILMUL și CINEMATOGRAFIA! Este momentul cand are loc in sala Teatrului Orasenesc prima proiectie cinematografica din oras, la doar 3 ani de la premiera…

- La data de 24.01.2018, in intervalul 0500 - 1300, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica - Biroul combaterea delictelor silvice, au acționat pe linia prevenirii și combaterii activitaților ilicite savarșite in domeniul silvic referitoare la taierea, transportul, depozitarea și comercializarea…

- Fotbaliștilor sibieni le... priește iarna!!! Rezultatele sunt dovada! Echipa noastra a caștigat, astazi, cu scorul de 2-1 (0-1) meciul disputat in compania formației Performanța Ighiu, pe terenul sintetic din vecinatatea Stadionului "Municipal” din Sibiu. Read More...

- Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet a Autoritatii,…

- Unirea Principatelor Romane sarbatorita la Campia Turzii Primaria Municipiului Campia Turzii invita toți cetațenii, miercuri 24 ianuarie 2018, de la ora 16.00, la Palatul Cultural „Ionel Floașiu” – sala mica,

- Ministrul Sanatatii, Florian-Dorel Bodog, a raspuns interpelarii deputatului PSD Cristina Burciu, referitoare la asistenta medicala primara din mediul rural al judetului Cluj. Potrivit documentului, parlamentarul turdean a fost informat ca in 73 din cele 75 de comune ale judetului Cluj sunt organizate…

- Potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul Finantelor Publice, Fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2018 este de 14.000.000 lei. Read More...

- Recital la Centenar In anticiparea evenimentelor pe care Opera Naționala Romana din Cluj-Napoca dorește sa le dedice publicului cu prilejul Anului Centenarului, soliștii Veronica Fizeșan, Iulia Merca, Liliana Neciu, Andrada Ioana Roșu, Cristian Mogoșan și Cristian Hodrea au pregatit cateva lieduri reprezentative…

- Suedia va face tot ceea ce va fi necesar si va recurge inclusiv la armata pentru a pune capat violentelor din ultima vreme, a declarat miercuri premierul suedez Stefan Lofven, transmite Reuters. In Suedia rata criminalitatii este relativ scazuta in raport cu situatia de pe plan international,…

- DN1R, denumit Transursoaia, intre Poiana Horea (judetul Cluj) si Matisesti (judetul Alba), pe tronsonul kilometric 58 – 62, este inchis in perioada de iarna, din cauza nivelului scazut de viabilitate, anunța Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Read More...

- Peste 180 de evenimente care vor atrage mai mult de 900.000 de vizitatori vor fi organizate si gazduite, in anul 2018, de Romexpo, se arata intr-un comunicat al organizatorului de targuri si expozitii, remis marti AGERPRES. Romexpo a organizat si gazduit, anul trecut, un numar record de…

- Dosarul Lucan. Ungureanu: "Rinichii primiti de Socaciu puteau sa salveze doi copii" Deputatul USR Emanuel Ungureanu a scris, pe pagina sa de Facebook, ca rinichii primiti de Socaciu puteau sa salveze doi copii. "Astazi la DIICOT a fost audiat Victor Socaciu. Un munte de nesimțire mai mare ca Arșinel.…

- In data de 11 ianuarie, consilierul judetean Petre Pop, aflat in acest moment in concediu de paternitate, a lansat un nou atac politic impotriva primarului Municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, facand referire de data aceasta la "marea asfaltare" care nu a mai avut loc in anul 2017. Read More...

- La concursul organizat de Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan" Cluj-Napoca s-au inscris 899 de candidati pe cele 300 de locuri disponibile. Dintre candidati, 382 sunt fete si 517 sunt baieti, informeaza Ziua de Cluj . Read More...

- O propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata prevede ca pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii. Read More...

- In data de 8 ianuarie a.c., in jurul orei 16,30, in municipiul Sibiu, polițiștii rutieri au identificat in trafic, pe strada Turnului, un barbat in varsta de 36 de ani, din localitatea Ludoș, aflat la volan deși nu deține permis de conducere. Read More...

- Un cetatean al Municipiului Campia Turzii, Precub Adrian, a publicat pe Facebook in aceasta seara un schimb de replici pe care l-a avut cu unul dintre angajatii Companiei de Salubritate care l-a amenintat ca nu ii va mai fi ridicat gunoiul! Read More...

- Adecco lider national si mondial in domeniul resurselor umane recruteaza/angajeaza pentru clientul sau, compania DELGAZ GRID, organizatie multinationala de prestigiu, activa in domeniul energetic: Operator Validare Date GIS. Read More...

- Deputatul social democrat Cristina Burciu s-a adresat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, solicitandu-i sa prezinte strategia de revitalizare a obiectivelor culturale din mediul rural. Read More...

- Datorita numarului mare de accidente rutiere din ultima perioada, soldate cu sau fara victime, in contextul existentei unui carosabil umed, acoperit cu mazga sau polei, soferilor li se recomanda sa aplice regula celor 2 secunde. Read More...

- Astazi, la unitațile Poliției Romane au inceput activitatea cei 780 de agenți de poliție, care au absolvit cursurile Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” Campina și ale Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj Napoca. Read More...

- FOTOGRAFIE UNICAT. Badea Gheorghe Carțan, fotografiat langa intrarea dincolo de care odihnește cenușa Imparatului Traian. O imagine ISTORICA pe care ar trebui s-o știe fiecare roman!!! Read More...

- Momente festive, colinde oferite de Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” și premii acordate sportivilor și elevilor de elita ai Maramureșului, așa s-a desfașurat dupa-amiaza zilei de vineri, 22 decembrie 2017, la Consiliul Județean. Vreme de trei ore, intre 12.30 și 15.30, holul Palatului Administrativ…

- USR transmite prin intermediul mass-media interpelarea adresata Municipalitații in legatura cu evenimentele festive organizate pentru angajații Primariei: Domnule Primar, Uniunea Salvați Romania – filiala Valcea va adreseaza invitația de a raspunde in mod public la o serie de intrebari legate de evenimentele…