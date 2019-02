Verificarile au scos la iveala inca o problema cu un cod de parafa. Anuntul Ministerului

Stiri pe aceeasi tema

- Apar primele reacții ale autoritaților la investigația Libertatea despre chirurgul fals care a operat la patru clinici private din Romania, fara a avea studii de medicina. Ministrul Sanatații nu neaga ca Direcția de Sanatate Publica a dat parafa, dar spune ca l-au angajat ilegal clinicile. Ce nu a spus…

- Matteo Politi s-a dat drept medic si in tara natala. A fost prins intamplator, dupa cateva saptamani in care a profesat ca doctor. Jurnalistii din Peninsula cred ca acesta a parasit tara, dar nu si-a schimbat obiceiurile. Cazul lui Politi nu este nici pe departe singular in Italia. Desigur, raman cazuri…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca Matteo Politi, cel care a lucrat pentru cinci unitati medicale din Romania fara sa aiba acest drept, ar fi avut si o polita de malpraxis din luna februarie 2018, adaugand ca sunt in desfasurare mai multe controale pentru a vedea exact ce fel de proceduri…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca escrocul italian cu opt clase, care a ajuns sa opereze in Romania, a obtinut codul de parafa pentru ca functionarei de la Directia de Sanatate Publica i s-a facut mila de el. Oficialul a mai spus ca era de datoria clinicilor private sa se asigure ca…

- La o zi de cand s-a aflat despre cazul “falsului medic” italian care ar fi profesat in Romania si ca acesta a avut un cod de parafa eliberat de Directia de Sanatate Publica Bucuresti, pe masura ce se fac verificari in aceasta speta, ministrul Sanatatii a dezvaluit cum anume s-ar fi justificat functionara…

- Directia de Sanatate Publica Bucuresti, care a acordat cod de parafa italianului care s-a dat drept chirurg si a ajuns sa faca operatii in sistemul privat romanesc a luat decizia de a-l muta disciplinar pe functionarul care a atribuit parafa italianului. De asemenea, a fost demarata o ancheta interna.

- Ministrul Sanatații a declarat pentru jurnaliști ca a aflat din presa despre italianul cu opt clase care a convins patru clinici din Romania ca este chirurg plastician și a facut zeci de operații.

- Comisia Europeana vrea sa preseze Washington-ul pentru a se ajunge la reciprocitate deplina in exceptarea de la obligativitatea vizelor. Statele Unite inca mentin vizele obligatorii pentru cetatenii a cinci state membre ale UE, inclusiv Romania. Reciprocitatea in materie de vize este un principiu fundamental…