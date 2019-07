Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ford Romania, britanicul Ian Pearson, s-a aratat dezamagit de stadiul lucrarilor la drumul expres Craiova-Pitesti, in conditiile in care autoritatile au promis ca centura orasului Bals va fi gata pana la finalul anului.Ford are, la Craiova, o fabrica de automobile, iar reprezentantii…

- Directorul Ford Romania, Ian Pearson, a mers personal sa vada care este stadiul drumului expres Craiova-Pitesti inaugurat de Liviu Dragnea si Razvan Cuc in luna mai si despre care presa a scris ca a fost o inaugurare de fatada, avand in vedere ca, imediat dupa inaugurare, utilajele au fost mutate si…

- Lucrarile la drumul expres Craiova - Pitesti, au inceput dupa mai multe amanari legate de retrocedari si de contestatii facute de firmele care au participat la licitatia lucrarilor de executie.

- Drumul expres Craiova-Pitesti este pustiu dupa inaugurarea lucrarilor de miercuri, in prezenta ministrului Transporturilor, a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea si a deputatilor Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda.

- Lucrarile pe șantierul drumului expres Craiova – Pitești, tronsoanele 1 și 2 au inceput miercuri, in prezența lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților si a unor parlamentari, a ministrului Transporturilor, Razvan Cuc și a directorului general CNAIR, Narcis Neaga, informeaza ministerul,…

- Lucrarile la tronsonul 2 al drumului expres Craiova - Pitesti, cu o lungime de 40 de kilometri, incep miercuri, in prezenta liderului social-0democrat Liviu Dragnea si a ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. Lucrul la tronsonul 1 nu poate incepe din cauza studiului de fezabilitate facut in 2007,…

- Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda a declarat luni ca in cateva zile vor incepe lucrarile la drumul expres Craiova - Pitesti, inforemaza Agerpres.Citește și: Sociologul Mirel Palada prezice doua 'SOCURI' la europarlamentare: Basescu e pe tobogan, un alt partid vine tare din urma…

- Razvan Cuc a dat asigurari ca lucrarile la primele doua tronsoane vor fi gata chiar mai devreme decat termenul prevazut initial in contractul cu constructorul, adica 3 ani. Razvan Cuc, ministrul transporturilor: „La Balș, am venit puțin mai tarziu, n-am prins traficul. Dar o sa vedeți in doua saptamani…