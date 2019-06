Verificări în cazul adopției Sorinei. Budăi anunță când ajunge raportul la Dăncilă ”In acest moment ma aflu in mașina cu doamna președinta de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și ne deplasam catre Guvern sa ii inaintez doamnei prim-ministru, așa cum a solicitat și dumneaei, raportul cu datele de pana la aceasta ora. In acest moment, echipele de control sunt la DGASPC Dolj și la DGASPC Mehedinți și pe parcurs ce primim informații noi le vom comunica publicului și doamnei premier”, a precizat ministrul Muncii, Marius Budai, in direct la Romania TV. Ce urmeaza sa se intample cu Sorina Ce urmeaza sa se intample cu ”Grija noastra principala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- ”Avand in vedere evenimentul pe care il consideram extrem de grav, acela ca un copil sa fie ridicat din casa de un procuror, in baza faptului ca Romania este un stat european, național, suveran, in care guverneaza constituția și legile și vizualizand imaginile in care alaturi de procuror apare o…

- Aceasta este cea de-a treia zi in care locuitori din Baia de Arama protesteaza si solicita anularea adoptiei. "Sorina merita un viitor in Romania alaturi de familia ei", "Pentru ce o vreti pe Sorina, daca ea nu va vrea?", "Nu plecam fara Sorina" sunt cateva din mesajele scrise pe pancartele…

- Giorgiana Radu24 Cazul fetiței de opt ani din Baia de Arama a revoltat societatea romaneasca. Cum era și firesc, un val uriaș de emoție și empatie a iscat drama copilului abandonat pe care, acum, asistenți maternali, parinți adoptivi și autoritați se razboiesc. Ceea ce s-a intamplat vineri, in județul…

- "Am trimis un mesaj catre ambasada SUA sa discutam. Ambasadorul Klem (Hans Klemm n.r) a fost de acord. Am avut o discutie telefonica cu el si m-a asigurat de toata colaborarea lui pentru a verifica starea copilului, sa vedem ca este in regula si sa transmitem opiniei publice tot ce trebuie pentru…

- O fetița de 8 ani a fost luata astazi cu forța de la familia care o avea în plasament din orașul Baia de Arama (Mehedinți). Sorina a fost luata de o familie din Craiova, stabilita în SUA, care a obținut adopția acestuia.

- „Persoana de la care a fost luat astazi copilul nu mai avea calitatea de asistent maternal, acesteia fiindu-i retras atestatul și implicit incetat contractul de munca in luna mai 2019. Prin urmare, la acest moment copilul era reținut ilegal de o persoana care, din punct de vedere al legislației,…

