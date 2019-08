Verdictul lui Raed Arafat: putea să fie Alexandra salvată? Raed Arafat a declarat vineri la Antena 3 ca daca ar fi fost „de la inceput o implicare mai ampla” a autoritatilor in gasirea Alexandrei atunci ar fi fost sanse mai mari ca fata sa fie gasita, dar ca este greu de zis daca victima lui Gheorghe Dinca ar fi putut sa fie salvata. „E foarte greu de zis, pentru ca sunt foarte multe imprejurari. Daca telefonul de exemplu era alt tip care putea sa permita sa afli mai multe, daca nu o vedea cu telefonul, daca, daca, daca. In asemenea mod la orice incident putem sa spunem ca sigur oricine putea fi salvat. Astfel ca speculatiile trebuie evitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

