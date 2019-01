Verdictul instanței în cazul ucigaşiilor patinatorului Denis Ten Ten, 25 ani, de origine coreeana, a fost injunghiat de doua persoane care incercau sa-i fure oglinzile retrovizoare ale masinii sale in centrul din orasul Almati, cel mai populat din Kazahstan. O lovitura de cutit i-a provocat o puternica hemoragie si sportivul a decedat cateva ore mai tarziu intr-un spital. O a treia persoana implicata in crima a primit 4 ani de inchisoare pentru furt si pentru ca nu a informat autoritatile de comiterea crimei. Cei trei acuzati vor trebui sa plateasca si o despagubire financiara familiei lui Ten. In 2013, Ten a castigat medalia de argint la Campionatele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pronosticul medical privind viata si starea de sanatate a primarului marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, grav ranit cu un cutit duminica seara si care a pierdut foarte mult sange, ramane 'incert', a declarat seful serviciilor de sanatate poloneze, citat de agentia de presa PAP.…

- Procuratura din Tokyo suspecteaza ca in octombrie 2008 Ghosn a transferat tranzactii personale catre Nissan astfel incat a putut evita sa achite pierderile de 1,85 miliarde de yeni (16,6 milioane de dolari). Decizia vine la o zi dupa ce un Tribunal din Tokyo a respins neasteptat solicitarea procurorilor…

- Judecatorii Inaltei Curti au decis suspendarea pedepsei primite de Elena Udrea in “Gala Bute”. Dupa ce apararea legala a depus o contestatie fata de formarea completurilor de cinci judecatori de la Inalta Curte, iar joi au solicitat o devansare a judecarii termenului contestatiei in anulare, stabilita…

- Ies la iveala detalii incredibile despre moartea directorului ANIF, Cezar Anton. Toți ochii sunt indreptați catre clinica din Bacau, banuita de intervenție neglijenta in acest caz. De la spitalul din Vaslui, pacientul a fost redirecționat catre Iași, la Spitalul “Prof. Dr. Nicolae Oblu”, intrucat existau…

- Conform deciziei instantei, tanarul a fost gasit vinovat de loviri si alte violente. In momentul pronuntarii deciziei, tanarul nu implinise 18 ani si a fost supravegheat timp de 6 luni chiar de mama sa. Asta desi anchetatorii stabilisera ca victima fusese batuta cu o ranga de cei doi agresori. Pedeapsa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins marti, ca nefondat, recursul in casatie declarat de fostul director al Antena TV Group, Sorin Alexandrescu, condamnat la 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru infractiunea de santaj in dosarul RCS&RDS.Recursul in casatie este o…