Verdictul instanţei în cazul bărbatului care voia să îşi scadă vârsta pentru a avea succes la femei Barbatul in varsta de 69 de ani spune ca se simte mult mai tanar și ca este nedrept sa nu iși poata modifica varsta, scrie digi24.ro. El a argumentat ca persoanelor care iși schimba sexul le este permis sa iși modifice actele de identitate astfel incat acestea sa reflecte noul gen, iar alții aleg sa iși modifice numele fara sa intampine probleme. Insa judecatorii nu au fost convinși de argumentele lui Ratelband și au decis ca acesta nu se poate intineri in acte, intrucat legea olandeza acorda anumite drepturi și obligații in funcție de varsta, precum „dreptul de a vota sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Instanța din Olanda a respins cererea unui barbat de a-și modifica varsta in actele de identitate pentru a fi cu 20 de ani mai tanar , astfel incat sa iși imbunatațeasca șansele de a obține o slujba convenabila și sa aiba mai mult succes pe Tinder, relateaza The Guardian.

