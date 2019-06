Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala moldoveana a anulat cele sase hotarari prin care declara neconstitutionale hotarari ale Parlamentului referitoare la alegerea lui Zinaida Greceanii drept presedinta a legislativului, investirea lui Maia Sandu ca premier si

- Orice va decide Comisia de la Veneția cu referire la hotararile Curții Constituționale de la Chișinau nu poate sa aiba efect. Declarația aparține videpreședintelui Partidului Democrat din Moldova, Andrian Candu, și a fost facuta aseara, in cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.

- Comisia de la Venetia a confirmat ca a primit solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, prin care se cere avizul urgent al acesteia cu privire la ultimele decizii ale Curtii Constitutionale a Republicii Moldova, inclusiv cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului…

- Comisia de la Veneția confirma ca a primit solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, prin care se cere avizul urgent al acesteia cu privire la ultimele decizii ale Curții Constituționale din R. Moldova, inclusiv cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului.

- Alexandru Tanase, cel care timp de trei ani a fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, a explicat, in direct, in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX”, cum se raporteaza instituția care interpreteaza legea fundamentala la recomandarile Comisiei de la Veneția. Fostul președinte…

- Ședința Parlamentului Republicii Moldova a inceput sambata la ora 13.00, pe fundalul reglarilor de conturi dintre PDM și șeful statului, dar și a negocierilor dintre blocul ACUM și PSRM pentru formarea unui guvern, transmite publicația Ziarul de Garda. Puteți urmari live ședința Parlamentului. Ședința…

- "Avem nevoie de o revizuire profunda a Constitutiei Romaniei pentru a elimina blocajele si crizele politice si pentru a adapta Legea Fundamentala la noile realitati sociale. Ultima data cand am revizuit Constitutia a fost in 2003 - de atunci Romania s-a schimbat si am acumulat toti experiente ( pozitive…