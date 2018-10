Stiri pe aceeasi tema

- În ciuda faptului ca Biserica ortodoxa a Ucrainei este pe punctul de a primi autocefalia și tot mai mulți oameni din Belarus își exprima speranța ca țara lor va fi cea care urmeaza sa scape din jugul Patriarhiei Moscovei, puțini au acordat atenție unei alte țari ortodoxe unde subordonarea…

- Dupa publicarea in Monitorul Oficial a ordonanței de urgența pentru modificarea legilor justiției, Avocatul Poporului incearca sa atace constituționalitatea OUG-ului la Curtea Constituționala, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului și la Inalta Curte de Casație și Justiție. In ultimele zile, am…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins, marti, recursul fostului fotbalist roman Adrian Mutu fata de hotararea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), acuzat de lipsa de independenta in litigiul sau cu clubul Chelsea Londra.

- Medicul Carmen Braia vrea sa atace la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) decizia instantei care a condamnat-o la inchisoare cu suspendare si daune uriase. Verdictul judecatorilor a fost o surpriza si pentru reprezentantii Spitalului J...

- Pana la acest moment, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CtEDO) nu a comunicat nicio informație privind plangerile inaintate de ex-premierul Vlad Filat, condamnat definitiv de justiția din R. Moldova la noua ani de inchisoare pentru corupere pasiva și trafic de influența. Contactat de ZdG, Victor…

- Rusia a fost condamnata, din nou, la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului, (CtEDO), in privința unui caz, produs in regiunea transnistreana. Este vorba despre moartea lui Alexandru Stomatii, un tanar care a fost inrolat forțat in așa-zisa armata transnistreana și care a fost gasit impușcat, intr-o…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, referitor la afirmatiile facute de procurorul general, Augustin Lazar, ca este vorba despre “libertate de exprimare, iar fiecare se exprima dupa cum ii dicteaza limitele de intelegere”, transmite News.ro . Ministrul Justitiei a fost intrebat de…

- In prezent, o tanara din Afganistan are de suferit de pe urma acestei politici, dar in urmatoarele zile vor aparea cel mai probabil cazuri similare, a declarat Andras Lederer, din partea Comitetului Helsinki din Ungaria, organizatie de aparare a drepturilor omului. Femeia a atacat in apel decizia…