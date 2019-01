Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a declarat vineri, la Deva, ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic sa valorifice perioada celor sase luni in care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene deoarece nu exista un proiect de tara definit in acest context, el apreciind…

- ​Europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler spune ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic sa valorifice perioada celor sase luni in care detine presedintia Consiliului Uniunii Europene deoarece nu exista un proiect de tara definit in acest context.

- Europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a declarat vineri, la Deva, ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic sa valorifice perioada celor sase luni in care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene deoarece nu exista un proiect de tara definit in acest context, el apreciind…

- "Am avut o discutie in cadrul Colegiului Comisarilor, chiar in aceasta zi, si am discutat despre prioritatile presedintiei, despre cooperarea cu Comisia Europeana, despre stadiul pregatirilor. Am abordat subiecte punctuale de pe agenda europeana, am discutat despre prioritatile noastre, despre viitorul…

- "Romania, din punct de vedere formal, nu are cum sa nu fie pregatita. Pregatirea inseamna ca exista organizate coloanele SPP pentru paza demnitarilor. Exista hoteluri inchiriate, sali de conferinta - ca a facut Ceausescu Palatul Parlamentului destul de mare - aici nu va fi nicio problema. Ideea este…

- Convorbiri intre premierii Romaniei si Croatiei Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Premierul Viorica Dancila a discutat, astazi, la Zagreb, cu omologul sau croat, Andrej Plenkovic despre relatiile economice…

- Intrebat cum vor fi evitate disputele cu partidul aflat la guvernare pe tema statului de drept si luptei impotriva coruptiei in timpul exercitarii presedintiei Consiliului UE, Iohannis a declarat ca se opune oricui pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania, indiferent…

- Intrebat cum vor fi evitate disputele cu partidul aflat la guvernare pe tema statului de drept si luptei impotriva coruptiei in timpul exercitarii presedintiei Consiliului UE, Iohannis a declarat ca se opune oricui pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania, indiferent…