Verdict în ancheta procurorului DNA care se ocupă de dosarele lui LIVIU DRAGNEA „A existat o diferenta de opinie intre inspectorul de caz si inspectorul-sef care, potrivit legii, este chemat sa avizeze lucrarea. Inspectorul de caz a apreciat ca nu exista indicii cu privire la existenta unei abateri disciplinare, retinand, printre altele, ca doamna procuror Lancranjan nu a participat la aceasta conferinta in calitate de procuror al DNA. Dimpotriva, inspectorul-sef a apreciat ca aceste indicii exista, explicand pe larg, in nota pe care a atasat-o la rezolutie, punctul sau de vedere. Putini stiu insa ca inspectorul-sef, la momentul actual, conform legii, nu are posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a dat in judecata CSM in cazul raportului de control de la DNA, Gheorghe Stan, inspectorul-sef adjunct al instituției precizand ca procurorii ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice. Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la…

- Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la DNA, dupa ce Sectia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice, ceea ce releva un precedent periculos, a declarat inspectorul-sef adjunct al Inspectiei, Gheorghe Stan. Dosarul se afla pe rolul…

- Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la DNA, dupa ce Sectia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice, ceea ce releva un precedent periculos, a declarat inspectorul sef adjunct al Inspectiei, Gheorghe Stan, scrie Romania TV.Dosarul…

- Șeful Serviciului Teritorial Ploiești al DNA (așa – zisa “unitate de elita” a DNA), Lucian Onea, este cercetat disciplinar de Inspecția Judiciara. “Pe rolul Inspectiei Judiciare au fost identificate 10 lucrari, in etapa verificarilor prealabile, avand ca obiect activitatea sau conduita procurorilor…

- Comisia Iordache a redefinit eroarea judiciara, la raspunderea magistraților; Inspecția Judiciara, implicata in procedura acțiunii in regres, potrivit deciziei comisie de marți. PNL a anunțat ca va ataca la Curtea Constituționala noua forma a propunerii legislative. Comisia a finalizat și votat modificarile…

- Procedura de revocare a procurorului sef al DNA a starnit controverse in sistemul judiciar, existand contradictii intre initiatorul cererii si Codruta Kovesi, iar dupa avizul negativ dat de procurorii din CSM, intre acestia si Tudorel Toader. Mediafax va prezinta argumentele fiecarei parti.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM in legatura cu raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre cei doi a unor abateri disciplinare. Pe ordinea…

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Inspectia Judiciara a anuntat exercitarea unei actiuni disciplinare fata de inspectorul judiciar Elena Radescu, magistratul care a condus controlul la Directia Nationala Anticoruptie, inspectorul incalcand procedura regulamentara, mai eprin faptul ca facut "afirmatii nereale" la un post TV si ca a discutat…

- Inspectorul judiciar Elena Radescu, coordonatorul echipei care a efectuat verificarile la Directia Nationala Anticoruptie, este cercetata disciplinar de Inspectia Judiciara, dupa ce ar fi adoptat o conduita contrara demnitatii si prestigiului functiei si ar fi incalcat procedura regulamentara discutand…

- Dupa Congresul PSD, filosoful Mihai Sora a tras o concluzie legata de tinerii social-democrati. "Am ras. Am stors si multe lamai. La socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta, ci zelul, ardoarea celor tineri, iresponsabili", a scris acesta pe Facebook. Mihai…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri in sedinta, la ora 11.00, la Palatul Parlamentului, pentru a discuta dosarele de candidatura la functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti. Liviu Dragnea a declarat, joi, ca in cadrul CEx-ului vor fi aprobate sau respinse…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca procurorii sunt de alaturi de cei care doresc aplicarea legii și ca se incearca acreditarea ideii cum ca aceștia ar fi inamicii societații. ”Se incearca in mod fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii. Dimpotriva, procurorii sunt de aceeasi…

- "Consideram ca obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM se impunea a fi admisa, iar Curtea trebuia sa constate neconstitutionalitatea legii, in ansamblul sau - prin raportare la criticile de…

- Mihai Gadea a prezentat luni, la ”Sinteza Zilei”, o inregistrare audio privind presiunile pe care le facea Laura Codruța Kovesi asupra unui membru al Inspecției Judiciare, care facea un control la DNA. Procurorul Mihaela Focica a fost intimidata, intru-un caz clar de imixtiune din partea altor magistrați.…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- Procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum a fost verificat de Inspectia Judiciara, dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la o reuniune unde erau prezenti si politicieni. Dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum,…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu si efectueaza cercetari prealabile fata de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali IJ. Potrivit sursei citate, cercetarile au loc dupa ce Lancranjan ar fi participat la o reuniune unde ar fi fost prezenti…

- Inspecția Judiciara o ancheteaza pe procuroarea Alexandra Lancranjan, de la DNA, dupa ce aceasta a participat la o reuniune alaturi de mai mulți politicieni. Astfel, conduita Alexandrei Lancranjan, a ajuns sub lupa Inspecției Judiciare, existand suspiciuni ca procuroarea a incarcat normele deontologice,…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la începutul lunii februarie, jurnalista Sorina Matei si site-ul Lumea Justitiei au acuzat-o ca ar fi participat o reuniune unde erau si

- Inspectia Judiciara face verificari pentru a stabili daca exista indicii privind o abatere disciplinara in cazul procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, Alexandra Lancranjan,dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la o reuniune unde erau prezenti si politicieni.…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la inceputul lunii februarie, jurnalista Sorina Matei de la B1 si site-ul Lumea Justitiei au acuzat-o ca a participat o reuniune unde erau si politicieni.Lancranjan…

- Documentul, care are 36 de pagini si este insotit de 11 anexe, poate fi descarcat AICI . Raportul de 36 de pagini are ca suport argumentativ: *Doua comunicate de presa ale Inspectiei Judiciare (unul din 16 februarie 2018, celalalt din 12 ianuarie 2018) *Codul deontologic al magistratilor (aprobat…

- "Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele…

- Calin Popescu Tariceanu a comentat declarațiile facute de șeful DNA. Președintele Senatului a spus ca Laura Codruța Kovesi refuza sa accepte ca instituția pe care o conduce are probleme și din aceasta cauza vorbește despre presiuni asupra justiției. Tariceanu a mai spus și ca este nevoie de acțiuni…

- Legea prevede expres ca hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a admis obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la patru modificari aduse Legii 304/2004 privind…

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu scandalul declanșat de Mihaiela Iorga, ca faptele povestite de aceasta sunt o “practica urata, periculoasa, de poliție politica”. Liderul PSD a facut declarații și despre stenogramele publicate de DNA spunand ca el nu iși dorește demiterea Codruței Kovesi. Liviu…

- Inspectia Judiciara (IJ) s-a sesizat din oficiu cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma, urmand sa stabileasca daca exista indicii referitoare la savarsirea vreunei abateri disciplinare. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o reactie furibunda dupa ce a fost intrebat de jurnalisti despre dezvaluirile facute recent de Rise Project cu privire la unele achizitii facute de fiul sau de la firma Tel Drum."Nu stiu.", a declarat, in prima instanta Dragnea. Dupa ce jurnalistii…

- Deznodamant uluitor in cazul unui tanar batut cu bestialitate intr-o discoteca din Peștișani, Gorj. Cei patru agresori, care l-au snopit in bataie la sfarșitul lunii ianuarie, nu au fost arestați. Doi dintre ei sunt cercetați sub control judiciar, iar ceilalți doi in stare de libertate. Indivizii au…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.Dragnea sare in APARAREA lui Iohannis: Ce spune…

- Propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice a fost respinsa luni de Senat cu 61 de voturi “pentru” si 23 de voturi “impotriva”. Initiatorii au spus, la momentul depunerii proiectului,…

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- Imediat dupa investirea noului Guvern s-a speculat ca presedintele Klaus Iohannis i-a chemat la discutii pe Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea. Seful Senatului neaga ca ar fi participat la aceasta discutie si spune ca nu are ce discuta cu seful statului.Citește și: SURSE! Un TITAN strain…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca dosarul "Tel Drum" se bazeaza pe denunturile "unor turnatori, speriati de puscarie" si a sustinut ca nu are de ce sa se teama, pentru...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput "intamplator", anul trecut, odata cu atacurile asupra Justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. "Lucrez in procuratura de peste…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amâna pâna la 1 martie 2018 în scopul evitarii riscului neconformarii, motivat de faptul ca pentru anumite categorii de contribuabili care au obligatia sa completeze si sa depuna…

- Cel mai mare constructor de sosele din sudul tarii, Teldrum, a depus o cerere de intrare in faliment pe data de 17 ianuarie 2017, la Tribunalul Teleorman. Aceasta va fi solutionata pe 29 ianuarie, arata datele de la tribunal. Compania avea in 2016 afaceri de 223 de milioane de lei si 696…

- In baza cererii nr. 154107 din data 21.12.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul a dispus autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii societatii Alex Florea amp; The Blooms SRL. Sediul social al noii firme este…

- Procurorii DNA au dispus extinderea urmaririi penale fata de compania Tel Drum127 milioane de lei pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti. Astfel, procurorul general. Augustin Lazar a dispus sesizarea…

- Catalin Ivan: Dragnea si-a inceput ultimul turneu prin tara ca presedinte al PSD, este unul de adio Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a inceput ultimul turneu de adio prin organizatiile din tara si concluzia cu care pleaca este ca nimeni nu va sustine…

- Protagonistul de astazi al rubricii „Demnitari de stat. Ieri și Azi” este Nicolae Andronic, fost deputat intre anii 1990 și 1998, semnatar al Declarației de independența, fost prim-viceprim-ministru in Guvernul Ion Sturza, fost lider al Partidului Popular Republican, noteaza NOI.md. Fostul demnitar…

- Fostul ministru la Apararii, Adrian Țuțuianu, lanseaza un atac la adresa lui Liviu Dragnea, susținand ca liderul PSD era deranjat de popularitatea lui și de aprecierea de care se bucura in cardrul instituției "Probabil ca am deranjat pe anumiți colegi, foarte mulți sau unii dintre ei care aveau putere…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contradictie cu cele declarate public de anumite persoane. "Cu siguranta sunt foarte multe lucruri pe care le-am vazut in contradictie cu cele declarate…

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017. Printre cele mai mediatizate dosare instrumentate de procurorii anticoruptie s-au aflat cele privind decontarile…