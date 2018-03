Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul, amanat de mai mulți ani, al unuia din baronii locali ai PSD, ar putea primi azi sentința definitiva. Inalta Curte de Casație și Justiție pronunța, luni, conform Agerpres, sentința in dosarul in care Mircea Cosma, președinte al Consiliului Județean Prahova a fost condamnat in prima instanta…

- Sentinta prin care s-a consfiintit ca fostul presedinte al CJ trebuie sa primeasca 20.000 de lei de la jurnalistii Magda Olteanu si Constantin Mazilu a fost luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a Romaniei. Ultimul dintre cei doi a parasit, intre timp, publicatia „Buna Ziua Iasi" (BZI),…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect. "Toate acuzațiile sunt ridicole. Despe ce vorbim? Ce caz e acesta? Cu Dragnea care avea niște oameni la partid care, de fapt, erau angajați nu știu unde și asta se intampla in 2006 și sa vedeți ca pana in anul 2000 nu știu cat...…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat marti, pentru 3 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam.

- Inalta Curte de Casație și Justiție ar trebui sa dea marți, 20 martie, pronunțarea in dosarul privind contractele de asistența juridica incheiate acum zece ani de fostele complexuri energetice Turceni și Rovinari cu casa de avocatur...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in…

- Violeta Stoica Pare ca se intoarce roata anchetelor in ceea ce-l privește pe Mircea “Portocala” Negulescu, fostul procuror de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, care a ajuns acum sa fie la randul sau in atenția procurorilor de la Parchetul General! Nu mai puțin de 12…

- Procurorul Mircea Negulescu, audiat la Parchetul General pe 22 februarie. Procurorul Portocala, respectiv Mircea Negulescu, este chemat la audieri in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor aparute in presa. Negulescu este citat joi, 22 februarie, la 10.30, la Parchetul de pe langa Inalta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a emis sentinta finala intr-un proces in care Primarul Municipiului Timisoara a contestat o amenda primita din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

- Procesul retrocedarii a 43 de mii de hectare de paduri, in valoare de 300 de milioane de euro, in care este implicat Viorel Hrebenciuc, a ajuns la final. Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) au decis ca pledoariile finale sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta, marti, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, au declarat surse judiciare pentru agentia de presa Mediafax.

- Fostul deputat Vlad Cosma a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se dezbate un nou termen in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la cinci ani inchisoare, ca nu ii este teama de nimic si ca adevarul va iesi la iveala. "Momentan, astazi, in aceasta cladire, nu doresc…

- Familia Cosma a ajuns luni, la pranz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, acolo unde se judeca dosarul in care au primit condamnari Vlad Cosma si tatal sau, Mircea Cosma. Completul de 5 judecatori va asculta pledoariile finale si va stabili termenul la care va pronunta sentinta definitiva. Cei doi…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, fost deputat PSD de Prahova, iși așteapta astazi sentința intr-un dosar judecat la Inalta Curte de Casație și Justiție. Reanimtim ca, la prima sentința, Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, actual consilier de stat al premierului, la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Sentința a fost data de prima instanța…

- Unul dintre profesorii universitari anchetati pentru luare de mita si-a primit pedeapsa. Lucian Paiusan, caci despre el este vorba, a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare de catre Tribunalul Arad. Cadrul didactic a intrat sub lupa legii in vara anului 2017, cand procurorii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a decis joi ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, potrivit AGERPRES.Instanta…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 februarie pronuntarea sentintei in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata de DNA…

- *** Cercetarile in dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina s-au prelungit din cauza ca s-a asteptat declasificarea unor documente, dar si pentru ca partile au cerut audierea unui numar foarte mare de persoane, potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES. Anterior, familia politistului…

