- Fostul primar al municipiului Bacau, condamnat pentru luare de mita, a cerut Judecatoriei Vaslui eliberarea conditionata CERERE…Vasluienii care s-au aflat ieri la Judecatorie au avut o mare suriza cand, pe holurile institutiei si-a facut aparitia fostul primar al municipiului Bacau, Romeo Stavarache.…

- Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) care dezbate apelurile din dosarul "Rovinari - Turceni" a amanat judecarea cauzei pentru 9 septembrie, informeaza AGERPRES.Instanta suprema a reluat luni audierile in acest dosar, in care fostul premier Victor Ponta si…

- Romeo Stavarache, primar al municipiului Bacau in perioada 2004-2016, ar putea fi eliberat condiționat. Cererea fostului edil a fost inregistrata joi la Tribunalul Vaslui și urmeaza sa fie judecata pe 6 iunie. Romeo Stavarache se afla in inchisoare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Decizie incendiara a DNA. Direcția renunța la cererile de sesizare a CCR in dosarul lui Liviu Dragnea.Citește și: `Coordonatorul` susținatorilor lui Dragnea de la ICCJ, DEZLANȚUIRE la adresa lui Augustin Lazar: 'Torționar' Tot astazi, DNA a decis și renunțarea la cererea de schimbare…

- Deschisa in 2014, ancheta DIICOT privind devalizarea statiunii Baile Herculane, in care sunt cercetate peste 40 de persoane, nu este finalizata nici in prezent. Un expert evaluator a deschis in instanta o actiune prin care a cerut urgentarea anchetei. Cererea a fost respinsa, iar intre timp a fost pus…

- Cererea de extradare a fostului primar al orasului Constanta, Radu Mazare Autoritatile din Magadascar au admis cererea de extradare a fostului primar al orasului Constanta, Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare. El urmeaza sa fie adus în România,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea DNA de preschimbare a termenului de judecata in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta...