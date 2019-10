Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a deschis calea renegocierii creditelor ipotecare indexate in franci elvețieni și care conțin clauze abuzive, intr-o cauza in care a fost sesizata de doi cetațeni polonezi. Potrivit experților citați de AFP, decizia CJUE ar putea costa sectorul bancar polonez intre…

- CJUE decide in favoarea clienților care au luat credite in franci elvețieni. Acțiunile bancilor se prabușesc pe Bursa de la Varșovia Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, ca instantele din Polonia nu pot completa contractele de credit indexate in franci elvetieni, in cazul in care declara clauzele valutare ca fiind abuzive. Totodata, Curtea a decis ca instantele pot invalida aceste contracte, dupa eliminarea…

- CJUE decide in favoarea clienților care au luat credite in franci elvețieni. Debitorii pot cere in instanța convertirea in moneda locala Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara…

- Creditele in franci elvețieni, “judecate” la Bruxelles. Ce ar putea decide cel mai important tribunal european in legatura cu despagubirea clienților Cel mai important tribunal european urmeaza sa decida daca o banca poloneza a incalcat legea atunci cand a oferit credite ipotecare in franci…

- Cel mai important tribunal european urmeaza sa decida saptamana aceasta daca o banca poloneza a incalcat legea atunci cand a oferit credite ipotecare in franci elvetieni, o hotarare care ar putea declansa un val de procese care sa stearga profiturile bancilor poloneze in urmatorii ani, transmite…

- Ultimul trimestru al anului 2019 va fi marcat de evenimente importante in Polonia si Romania, primele doua state ca marime de la granita estica a Uniunii Europene. Pe 13 octombrie, Polonia va organiza alegeri generale care vor testa popularitatea partidului conservator Lege si Justitie, care este la…

- Curtea Constitutionala a transmis, miercuri, Camerei Deputatilor si Senatului hotararea prin care a validat rezultatul referendumului national pe Justitie din 26 mai, in vederea publicarii acestei decizii in Monitorul Oficial. "Curtea Constitutionala a Romaniei a transmis, miercuri, 17 iulie 2019, Camerei…