Silvia Dumitrescu a vorbit despre boala de care suferă: Nu are leac!

"Mie mi s-a intamplat sa ma sune din familie multi, speriati. Eu nu am o viata mondena, se inventeaza chestii. Ceva adevar exista acolo, in sensul ca am o boala a tiroidei care se numeste hashimoto. Nu se moare de la ea, esti tot timpul pe tratament, nu are leac.",… [citeste mai departe]