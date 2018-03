Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Sanatatea Alimentelor Timiș se pregatește de Paște. Angajații instituției se vor afla pe teren in perioada dinaintea sarbatorilor pascale, DSVSA va derula prin personalul propriu, sau in cooperare cu alte instituții județene sau naționale cu competențe…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel national, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure.

- Intentia lui Donald Trump de a impune tarife pentru importurile de otel si aluminiu nu e criticata doar de Uniunea Europeana, ci si de agentia Moody's, care avertizeaza ca acest plan va afecta companiile consumatoare de otel din SUA. Planul presedintelui american de a impune tarife pentru…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel,…

- Spanacul, aliment minune pentru slabit. Slabesti pana la 5 kg in 5 zile Cura rapida cu spanac este ideala in eliminarea toxinelor din organism, in energizarea organismului si promitand o pierdere rapida a kilogramelor in plus. Prima zi a dietei cu spanac Micul dejun: un smoothie preparat…

- Obligatii noi pentru producatorii agricoli care isi vand produsele in piete. Acestia vor trebui sa afiseze o eticheta detaliata, care sa indice datele de identificare ale fermierului si ale produsului, dar si sa expuna la locul de vanzare o copie dupa atestatul de producator.

- Horia Virlan ne invața ce sa gatim in post. Celebrul și indragitul bucatar de la Prima TV (unde realizeaza “Mama mea gatește mai bine” și “Supercireașa de pe tort”) ne-a dezvaluit cum prepara trei dintre mancarurile sale preferate: o salata de legume, borșul de ștevie și orez in frunze de ștevie – o…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca…

- Salata verde, spanacul, ridichile de luna si alte verdeturi de primavara sint sanatoase, insa trebuie sa stii foarte bine cum au fost cultivate. Crescute in soluri poluate, astfel de legume atrag nitrati. Cercetarile arata ca mai ales vegetalele cultivate in sere si solarii acumuleaza cantitati foarte…

- Gogonelele lupta impotriva varicelor In cazul in care suferiti de varice este recomandat sa taiati o gogonea verde in doua si sa o aplicati in zonele unde aveti varice mici, in forma de panza de paianjen. Lasati sa actioneze timp de 3 minute. Este recomandat sa repetati tratamentul timp de…

- Daca anul trecut furnizorii se bucurau de cresterea pretului oualor, acum se vad nevoiti sa il scada. „Din fermele noastre oul pleaca cu un preț de 32 - 33 de bani. Iar in noiembrie anul trecut prețul acestora era 55 - 60 de bani chiar”, spune Teodor Neculița, medic veterinar. Scaderea costurilor de…

- Rețete pentru postul Paștelui. Luni, 19 februarie, incepe o perioada de restricții culinare (și nu numai) ce se intinde pana pe 8 aprilie, cand sarbatorim Invierea. E un post greu, care are doar doua dezlegari la pește, de Buna Vestire (25 martie) și de Florii (1 aprilie). Soluția pentru a da gust meselor,…

- Cele mai tari superstitii legate de spalatul rufelor 1. Nu e indicat sa speli haine pe 1 ianuarie. Se spune ca daca faci asta vei avea parte numai de suferinte in plan amoros. Sa speli haine in prima zi din an inseamna sa iti speli norocul, adica sa il anulezi. 2. Si suedezii respecta o serie…

- De ce ai nevoie pentru lipii umplute cu legume și sos de usturoi 1 castravete 1 roșie ¼ ceapa roșie ¼ ardei 4 linguri masline kalamata feliate 540 g naut din conserva 200 g iaurt 2 linguri marar 1 cațel de usturoi 2 linguri zeama de lamaie 4 foi salata verde 4 lipii sare piper Cum se prepara…

- Filmarile la cel de-al patrulea sezon din ”Insula iubirii” au inceput deja in Thailanda, intr-o locatie spectaculoasa, iar castingurile pentru noua ”echipa” de cupluri au fost extrem de dificile. Producatorii show-ului au avut de ales si in cazul unor cupluri care sunt de 50 de ani impreuna!

- Spanacul congelat, proaspat sau baby spanacul este un aliment cu un conținut bogat de vitamine și minerale. Este bun in sezonul rece, fiindca intarește organsimul. Iata 3 rețete cu spanac, rapide și gustoase. Perfecte pentru sfarșitul de saptamana. Supa crema / VIDEO Ingrediente: 1 kg de spanac, o ceapa,…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor a demarat controale la producatorii de lactate, in urma studiului facut public acum cateva zile. Primele verificari au fost facute la JLC, cea mai mare companie din domeniu.

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor a initiat verificarea tuturor stocurilor de produse lactate existente la producatorii autohtoni, interzicand plasarea lor in reteaua comerciala fara verificare prealabila. Intr-un comunicat de presa al Agentiei, se spune ca va fi verificat si fiecare lot…

- Producatorii agricoli de la Botosani care au avut verificari vizand parcelele declarate primesc vesti imbucuratoare de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani.

- Ați incercat și trucul cu ceapa ținuta in apa, dar ați observat ca nu prea merge, așa-i? Master chef Jack Scalfani va arata tehnica prin care puteți felia ceapa fara sa plangeți. Astfel, trebuie sa decupați baza cepei, extragand un con. Aruncați acea parte și abia apoi curațați ceapa. Apoi, taiați-o…

- Primele pachete de țigari cu pictograme și avertismente de sanatate vor aparea în Republica Moldova în luna februarie 2018. Un interviu pe acest subiect a fost realizat de jurnalista Maria Dimineț cu directorul adjunct al Centrului Național de Sanatate Publica, Ion Șalaru. Producatorii…

- „Avem bijuterii placate cu aur, seturi realizate din pietre semipretioase, lucrate de mine cu multa atentie. Preturile pentru bijuterii sunt cuprinse intre 30 si 100 de lei, iar cele pentru seturi pornesc de 70 de lei si pot ajunge la 150 de lei, in cazul garniturilor complete“, aflam de…

- Promotii ispititoare la accesorile Expomineralia si Bag Expo, in Iulius Mall Cluj (P) Sezonul promoțiilor de iarna continua la Iulius Mall Cluj, spre incantarea celor pasionați de cumparaturi, dar și de reduceri. Primele ediții din 2018 ale targurilor EXPOMINERALIA și BAG EXPO aduc nenumarate surprize,…

- Flavia Mihașan a vorbit la Neatza despre excursia din Miami. ”A fost o cea mai tare vacanța din viața mea”, a spus asistenta tv. De asemenea, Flavia a mai marturisit ca și-a facut facut și un tatuaj la celebrul salon Miami Ink.

- Gigantul american va recruta peste 1300 de angajați pentru noul sau sediu din București, din cadrul proiectului Globalworth Campus din Pipera. Primele 20 de pozitii disponibile sunt pentru posturi precum cele de ingineri software sau traducatori, conform datelor disponibile pe portalul de recrutare…

- Cel mai mare retailer online din lume, gigantul Amazon, a demarat oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti. Conform datelor publicate de Amazon la sectiunea jobs, sunt disponibile, in prima faza, 20 de posturi. Este vorba de ingineri software, specialisti HR, traducatori…

- Leul a preluat tendinta apreciativa a monedelor din regiune, reusind sa se intareasca comparativ cu principalele valute. Marti seara euro a crescut pe bursele internationale la 4,683 lei, cotatie care nu mai fusese atinsa vreodata. Deschiderea pietei locale a fost de bun augur pentru leu, care a preluat…

- Avocatul lui Radu Mazare a vorbit, la Antena 3, despre situația fostului edil al Constanței. Acesta a susținut ca fostul primar nu avea interdicție de a parasi țara și nu a fugit din țara.Citeste si: Un politician cunoscut a facut dezvaluiri SOCANTE: 'Am jucat ruleta ruseasca...' „Evident…

- Bogdan Stancu (30 de ani) a primit o veste extraordinara cu cateva ore inaintea finalului de an. Primele zile ale lui 2018 ar putea reprezenta și mutarea sa la un alt club. Razvan Lucescu il dorește pe atacantul lui Bursaspor la PAOK, iar grecii au facut deja o oferta pentru jucator in valoare de 1.750.000…

- Fileul de somon gatit in sos de vin alb cu usturoi și verdețuri este un preparat gustos și sanatos. O rețeta simpla și plina de savoare ce se obține in mai puțin de 30 de minute. Are un gust dumnezeiesc de bun și cu siguranța te va cuceri de la prima degustare.

- In cursul zilei de astazi, jandarmii aradeni au depistat in Piața Fortuna o femeie și in Piața Mihai Viteazu un barbat, care ofereau spre comercializare trecatorilor, materiale pirotehnice. In urma verificarilor efectuate, s-au descoperit asupra lor peste 2500 petarde. Materialele pirotehnice au fost…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o informație care poate produce un adevarat cutremur pe scena politica. Jurnalistul susține ca cei de la UDMR au comandat un sondaj in randul electoratului fidel, iar rezultatele acestuia arata ca maghiarii nu sunt de acord cu asocierea dintre UDMR și coaliția PSD-ALDE.…

- Frumoasa si Bestia a fost una din surprizele cinematografice ale anului. Producatorii au luat mai multe decizii inspirate: au pastrat, reinterpretand, melodiile din desenul animat Disney din anii 90. Au distribuit-o in rolul principal pe Emma Watson, adorata de fanii Harry Potter. Filmul cu cele mai…

- SURPRINZATOR… Desi s-a desfiintat de trei ani si jumatate, FC Vaslui continua sa ocupe locuri fruntase in clasamentele forurilor internationale de fotbal. “Galben-verzii” ocupa locul 385 in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, devansand echipe precum Viitorul, Botosani sau Craiova. Prima echipa…

- A fost panica uriața pentru zeci de calatori! O aeronava TAROM cu destinația Munchen a fost intoarsa din drum, pe aeroportul Otopeni, la doar cateva minute de la decolare. Avionul a decolat la ora 9:10 și a revenit la 9:22.Din primele informații, inca nu se cunosc cauzele intoarcerii, anunța…

- Incepand de vineri dimineata, au loc testari in vederea implementarii sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Iți vom spune un secret! Friptura de porc capata un gust special atunci cand adaugi… bere. Devine mult mai frageda, mai ușor de taiat… Iata cum poti cea mai buna friptura la cuptor dupa o reteta simpla! INGREDIENTE 1 kg carne de porc 5 cepe 1 catel usturoi 3 linguri miere 50 g unt 500 ml bere…

- Monica Tatoiu a mai avut o problema la șold, ea s-a operat in 2016, și se pare ca de data aceasta a fost nevoita sa ajunga, din nou, pe mana medicilor. Imediat dupa ce a iesit din operatie, aceasta a postat pe retelele de socializare ca a avut noroc, mai ales ca a fost operata de medicul care l-a "reparat"…

- Povestea pizzei incepe in antichitate, odata cu painea plata, coapta pe pietre fierbinti, aromata cu diverse ierburi si condimente foarte populare in Napoli, Italia. Primele retete simple de pizza au

- In trimestrul al treilea al acestui an, produsul intern brut a crescut cu 8,6% (date ajustate sezonier) fata de aceeasi perioada a lui 2016, arata calculele Institutului National de Statistica (INS). In perioada aprilie-iunie, PIB-ul a crescut cu 5,9%, in timp ce in primele trei luni ale anului el a…

- Suspecta in cazul incidentului care a avut loc vineri dimineata la statia de metrou Piata Unirii 1 este audiata, la aceasta ora, a anuntat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. Femeia le-a spus jurnalistilor ca nu stie de ce a fost dusa la sectia de politie.

- Datoria externa totala a crescut cu 1,39 miliarde de euro in perioada ianuarie-octombrie, iar datoria pe termen lung a insumat 69,5 miliarde de euro la 31 octombrie (73,8 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,1% fata de 31 decembrie 2016, a comunicat joi Banca Nationala a Romaniei.

- Grupul francez Auchan, cunoscut in piata pentru lantul de hipermarketuri cu acelasi nume, deschide primele trei magazine din Romania sub formatul de supermarket, sub marca MyAuchan, pana la sfarsitul acestei saptamani. Francezii de la Auchan anunta ca magazinele vor fi deschise in spatiile…

- Romica Țociu și Cornel Palade, la Kanal D. C ei doi vor avea un episod special in care sunt taximetriști. Kanal D va difuza duminica, de la 20.00, un episod special Taxi Don Titi, in care actorii principali sunt Romica Țociu și Cornel Palade. Cei doi comici vor avea roluri de taximetriști in producția…