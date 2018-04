Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de invelitori metalice Bilka Steel din Brasov estimeaza investitii de 20 milioane de euro in platforma Hidromecanica pana in 2023, a declarat omul de afaceri Horatiu Tepes, la conferinta ZF Investiti in Romania!, eveniment organizat de Ziarul Financiar, in parteneriat cu BCR, Deloitte,…

- Din 2009 si pana in prezent la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou” s-au facut investitii de 45 de milioane de euro din care 3,5 milioane de euro bani europeni si 41,5 milioane de euro bani alocati de Consiliul Judetean, Primaria Suceava, Ministerul Sanatatii si din fonduri proprii ale Spitalului. Bilantul…

- Aproximativ 109 milioane de euro vor fi investiti in zona de frontiera dintre Bulgaria si Romania prin intermediul programului Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, finantat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regionala, relateaza site-ul agentiei Novinite.

- Una dintre cele mai mari companii din Botoșani deruleaza programe investiționale in valoare de circa 36 de milioane de lei. Informația a fost facuta publica in cadrul unui interviu acordat de președintele grupului ”Electroalfa”.

- Evolutiile in implementarea proiectului investitional Kaufland in Republica Moldova au fost examinate marti, 20 martie, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu directorul general al companiei Kaufland Romania, Marco Hosl si directorul proiectului in Moldova, Dona Rapciuga.

- Activele nete ale celor 187 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut cu 1% in februarie, pana la nivelul de 26,2 miliarde de lei (5,6 miliarde de euro), inregistrand o scadere cumulata de 0,5% dupa primele doua luni ale anului, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Administratorilor…

- Dezvoltatorul de echipamente audio Bose intra in randul afacerilor de realitate augmentata cu un produs nou si un fond de investitii de 50 de milioane de dolari dedicat startup-urilor care vor dezvolta servicii pentru noua sa platforma.

- Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din țara, i-au fost alocate 2,1 milioane lei prin Planul Național de Investiții (PNI), reprezentand prima tranșa aferenta blocului energetic nr. 7 de la Sucursala Ișalnița. ”Se estimeaza ca cea de-a doua tranșa alocata…

- Patru stadioane din Bucuresti, reabilitate pentru CE de fotbal din 2020 Foto: www.facebook.com/MinisterulDezvoltarii. Patru stadioane din Bucuresti urmeaza sa fie reabilitate pentru a putea gazdui meciuri în timpul Campionatului European de Fotbal de peste doi ani. Este vorba de…

- Imprumuturi pentru dezvoltare, contracte supraevaluate, plați pentru lucrari nexecutate, contractarea de credite folosite aiurea și decontari cu cantec. Aceasta este rețeta descoperita de Curtea de Conturi. Instituția de control a analizat datoria publica locala și a descoperit prejudicii de 12,1 milioane…

- De la demararea PNDR 2014-2020 și pana in prezent, AFIR a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submasurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502…

- AFIR spune ca a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Valoarea totala a contractelor de finanțare este de 47,86 milioane de euro. Pana in prezent, AFIR a efectuat plați de 35,5 milioane de euro beneficiarilor proiectelor din apicultura. Astfel,…

- Primaria comunei Ciugud are bugetate in acest an peste șase milioane de euro pentru investiții, urmand a fi construita o gradinița cu capacitate de 180 de copii, un pod peste raul Mureș și noi piste de bicicliști, in vreme ce drumurile care au trecut din proprietatea privata in proprietatea publica…

- Primarul Marcel Romanescu vrea sa atraga peste 20 de milioane de euro. Doua proiecte au fost depuse deja si se asteapta rezultatele. Edilul vrea ca municipiul Targu Jiu sa fie iluminat cu LED-uri si sa modernizeze transportul in comun. P...

- Combinatul siderurgic Galati a repornit masina de turnare nr. 4 din cadrul otelariei, dupa realizarea unui amplu pachet de investitii, modernizari si reparatii in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, a informat luni, printr-un comunicat de presa, directorul de comunicare al societatii,…

- Numit in Noiembrie 2017 la carma TAROM, Werner-Wilhelm Wolff incepe sa-si arate valoarea. Desi erau prevazute pierderi de 206.79 milioane de lei urmare a managementului defectuos al predecesorilor Florin Susanu, Eugen Davidoiu si Daniela Dragne, “neamtul” si echipa lui au reusit sa reduca pierderile…

- Consilierul general USR Roxana Wring critica modul in care Patriarhia Romana solicita bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului, in timp ce are fonduri suficiente pentru investiții in imobiliare. Consilierul publica un document care arata ca Patriarhia Romana se pregatește sa construiasca un ansamblu…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Telekom Romania, locul trei pe piata locala, a inregistrat o scadere de 11,1% a numarului de clienti pe segmentul de telefonie mobila, insa veniturile au crescut cu 14,4% in trimestrul patru al anului trecut.

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) vrea sa acorde peste 90 de milioane de lei pentru construirea unor sali de sport la cinci unitati scolare din sectorul 6. Proiectul va fi supus votului in sedinta CGMB de joi. „Se aproba preluarea de catre Municipiului Bucuresti a documentatiilor tehnico-economice,…

- V. Stoica 155 de obiective de investiții din Prahova sunt finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locala II, aferent perioadei 2017-2010, suma alocata județului nostru ridicandu-se, potrivit datelor de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, la 755 de milioane de lei. Zeci de localitați…

- APA CTTA Alba implementeaza proiectul cu finanțare europeana „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apa și apa uzata in județul Alba, 2014-2020”, in valoare totala de 518.856.784 lei (fara TVA), ce are ca rezultat final imbunatațirea serviciilor publice asigurate populației din județ. Consilierii…

- Podul peste raul Mureș, de pe raza localitații Vințu de Jos, construit in urma cu 50 de ani, va beneficia de lucrari de consolidare, investiția ridicandu-se la 6,7 milioane de lei, iar lucrarile vor dura circa zece luni. Consilierii județeni din Alba vor au in ședința din 22 februarie un proiect de…

- In lume s-au vandut anul trecut peste 86 de milioane de automobile, dintre care peste 25 de milioane in China si 17 milioane in SUA. SUV-urile au ajuns la o cota record de 34% din piata, Toyota a fost marca cu cele mai mari vanzari, iar gama F-Series de la Ford este pe locul unu la modele, arata un…

- Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorari de intarziere si daune-interese si a utilizat ineficient…

- "Pentru anul financiar 2018, care la noi incepe in martie si se incheie in februarie 2019, avem planificat un buget de 200 milioane euro, pentru investitii in Romania, dublu fata de anul anterior. Acestea vor fi directionate in deschideri de magazine noi si in modernizari", a declarat vineri, pentru…

- Primaria lanseaza un sondaj prin care, incepand de astazi si pana pe 28 februarie, asteapta parerea constantenilor cu privire la soarta Cazinoului Constanta. Potrivit primarului Decebal Fagadau, municipalitatea vrea sa stie din perspectiva locuitorilor cum trebuie sa abordeze problema Cazinoului. "Le…

- UPC Romania, parte a grupului american de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a majorat cu peste 6% baza totala de abonamente, depasind 2,41 milioane abonamente anul trecut, a anuntat joi al doilea mare operator de comunicatii prin cablu. Numarul total de abonati a crescut cu aproape 4% pana la…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…

- Travel Planner, touroperator specializat pe vacante in Bulgaria si Grecia, a fost infiintat in 2008. Doi ani mai tarziu avea o cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro, ajungand in prezent la 3,5 milioane de euro. Care este cea mai mare provocarea a agentiei? Scaderea marjei de profit si a fortei…

- Aproximativ 120 de kilometri de drumuri judetene din Vrancea vor fi modernizati total in urmatorii trei ani, cu bani de la Uniunea Europeana. Este vorba despre proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional.

- POR 2014-2020: 2.1B – INCUBATOARE DE AFACERI – CARE SUNT ACȚIUNILE SPRIJINITE IN CADRUL PRIORITAȚII DE INVESTIȚII? Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin

- Vodafone Romania a inregistrat la finele anului trecut 9.944.595 de clienti, reprezentand o crestere de 5,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Din numarul total de clienti, 9.221.666 sunt utilizatori ai serviciilor mobile. Veniturile din servicii raportate pentru trimestrul incheiat la 31…

- BUCURESTI, 29 Ianuarie – Grupul ELECTRICA, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a realizat in anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru…

- Grupul Electrica a realizat in anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru 2018 un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei, se arata intr-un comunicat…

- Grupul Electrica a realizat, anul trecut, investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei, iar pentru 2018 operatorii de distributie din cadrul grupului si-au asumat un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei. Conform unui comunicat…

- In ultima saptamana, Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anuntat lansarea a 12 apeluri pentru depunerea cererilor de finantare dedicate dezvoltarii sectorului pescaresc din teritoriul ITI Delta Dunarii. Pe toate cele 12 linii de finantare…

- Compania Nationala de Investitii va aloca opt milioane de lei pentru consolidarea Manastirii Sucevita, aflata pe lista monumentelor istorice. Proiectul vizeaza consolidarea si reabilitarea bisericii, a turnului clopotnitei, a turnului sud – vest si a zidului de incinta ale manastirii. Valorea proiectului…

- Potrivit proiectului de buget pe anul 2018 postat pe site-ul Consiliului Judetean, bugetul general al judetului Cluj pe 2018 este de 1.270.281.000 lei (276 milioane de euro) mai mare cu 51 de milioane de euro fata de anul trecut, din care bugetul local al judetului este de 749 milioane de lei (162…

- Primaria Virteșcoiu a scos la licitație proiectul de investiții privind „Modernizarea drumurilor de interes local-strazi comuna Virteșcoiu“. Valoarea estimata a investiției este de 3,4 milioane de lei. Lucrarile constau in refacere infrastructura și suprastructura drum, realizare acostamente, lucrari…

- Anul acesta se anunta unul extrem de intens pentru conducerea Primariei Dumbraveni, care trebuie sa gestioneze mai multe proiecte de importanta majora pentru comuna. Daca o parte din fonduri vin prin programul PNDL, alte sume au fost atrase din fonduri europene.Marti, la Bucuresti, primarul Ioan ...

- Bugetul Brasovului pe 2018 va fi, potrivit estimarilor, 390,9 milioan de lei. Primaria a pierdut insa 65 de milioane de lei din cauza reducerii impozitului pe venit, dar si alte 10 milioane de lei care trebuiau sa vina de la bugetul de stat.

- ARAD. Echipa locala a Uniunii Salvați Romania a susținut luni, 15 ianuarie, o conferința de presa in care a aratat modul in care sunt alocați banii de la bugetul de stat catre comunitațile locale. Alocarea fondurilor „Aradul a pierdut suma de 46 de milioane de lei. Acești bani, de care…

- “Proiectul Companiei Romane de Chimie, de altfel unic in Romania in industria chimiei post-decembriste, va pune pe roate refacerea si relansarea industriala de care tara are nevoie pentru intarirea numelui peste hotare, regional, intr-un context in care coagularile industriale nationale devin din ce…

- Municipalitatea a finalizat operatiunea de scriere a fiselor de proiect, documente care au fost transmise Autoritatii Urbane. Noua structura infiintata la nivelul municipiului Vaslui va selecta si prioritiza proiectele pentru finantare. Din momentul in care proiectul este declarat eligibil de autoritatea…

- Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, iși marește capacitatea de producție cu 50% prin investiții totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orașul finlandez Nokia, investiții care vor fi realizate pe parcursul urmatorilor trei ani.

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din țara, și-a planificat investiții de 665 milioane lei in acest an, fiind cea mai mare suma investita in ultimii trei ani la nivelul companiei, a declarat pentru News.ro directorul general al companiei, Sorin Boza.…

- Cea mai mare parte a investitiei va fi alocata pentru reparatia capitala a grupului 5 de la Rovinari, dar si in proiecte de mediu, iar 160 milioane lei vor fi investite in activitatea miniera de suprafata.

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, si-a planificat investitii de 665 milioane lei in acest an, fiind cea mai mare suma investita in ultimii trei ani la nivelul companiei, a declarat pentru News.ro directorul general al companiei, Sorin Boza."Din…

- Compania Ryanair a inregistrat cea mai slaba crestere in numarul de pasageri, din 2014 pana in prezent, dupa ce a anulat mii de zboruri pentru a ajunge la o intelegere cu pilotii care protestau impotriva programului prelungit si a salariilor scazute, potrivit Bloomberg. Numarul de clienti…