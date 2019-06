Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un sezon in care clubul a ratat obiectivul promovarii, in ciuda unui buget generos (se vorbește, neoficial, de cheltuieli in jurul a 1,8-1,9 milioane euro), Petrolul iși ”așteapta soarta” – o decizie a partenerului finanțator privind viitorul! Iar Veolia afirma, intr-un comunicat emis printr-o…

- Prezenta mare a oamenilor la vot, duminica, si rezultatele la alegerile europarlamentare au fost generate de lipsa unei strategii pentru dezvoltarea tarii si de lipsa increderii oamenilor in liderii actuali, cu toata cresterea economica si majorarile salariale din ultima perioada, a declarat, marti,…

- Proiect neașteptat intr-unul dintre orașele județului Vrancea: la Odobești se va construi in urmatorii doi ani un observator astronomic, unul dintre cele mai moderne din țara. Investiția este realizata din bani europeni și face parte dintr-un proiect mai larg intitulat “Imbunatatirea calitatii vietii…

- Ministerul de Interne anunța ca au fost finalizate lucrarile de construcție la sala de gimnastica a CS Dinamo, in prezent lucrandu-se la racordarea la utilitați, iar ulterior, incinta urmeaza sa fie dotata cu aparate noi. Ministrul Carmen Dan a precizat ca sala de gimnastica e cea mai mare din țara…