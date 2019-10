Veolia începe furnizarea agentului termic în oraş Informarea primita la redactie din partea companiei aminteste prevederile legale (art. 117 din HG 425/1994), care mentioneaza conditia scaderii temperaturii medii exterioare timp de trei zile consecutive sub 10 grade Celsius, in intervalul orar 20.00-6.00. Au fost mobilizate echipe suplimentare, care pot sa actioneze 24 de ore din 24 in cazul aparitiei unor avarii la instalatiile interioare ale cladirilor racordate la sistemul centralizat de termoficare. Orice problema poate fi se (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brașovenii sunt rugați sa deschida robineții Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT) Brașov a anunțat ca, incepand de astazi, 7 octombrie 2019 sunt indeplinite condițiile prevazute de Legea nr. 325 din 2016 și Hotararea de Guvern nr. 337 din 2018 (trei nopți consecutive cu…

- Veolia Energie incepe furnizarea agentului termic in municipiul Iasi ca urmare a scaderii temperaturilor, in ultimile nopti si a previziunilor meteorologice pentru urmatoarele zile. Echipele Veolia vor monitoriza permanent sistemul, pregatite sa intervina urgent in situatia producerii unor avarii, informeata…

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti anunta ca este pregatita, din punct de vedere tehnic, pentru inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire. ''Potrivit...

- ''Potrivit prevederilor legale, sezonul de incalzire pentru consumatorii de tip urban va incepe in functie de conditiile meteo, cand acestea se vor incadra in limitele prevazute de art. 117 din HG nr. 425/20.07.1994, modificat prin HG nr. 337/16.05.2018. Astfel, agentul termic pentru incalzire se…

- meteANM da alarma: Va fi Iadul! Ultimele zvacniri ale verii, mai dure decat tot ce a fost ANM a emis o informare potrivit careia, pana duminica, disconfortul termic va fi ridicat in mare parte din tara, iar temperaturile maxime vor atinge 36 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar local…

- Vreme caniculara in Romania, in urmatoarele trei zile. Meteorologii au anunțat ca se vor inregistra temperaturi maxime care vor atinge frecvent 35 de grade Celsius, iar in unele zone chiar și 37. In intervalul 21 – 23 august disconfortul termic va fi ridicat indeosebi in zonele de campie, unde indicele…

- Avertizarea cod galben de canicula si disconfort termic pentru aproape toata tara a intrat in vigoare duminica, meteorologii avertizand ca se vor inregistra temperaturi de 38 de grade Celsius la umba si ca, in unele zone, noptile vor fi tropicale. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…