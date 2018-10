Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca la Cluj va fi un început de saptamâna cu temperaturi destul de ridicate pentru aceasta perioada, maximele termice vor trece de 20 de grade Celsius.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 20 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani anunta o schimbare a vremii. Meteorologii sustin ca primele zile ale intervalului 24 septembrie - 7 octombrie vor fi caracterizate de o vreme rece, cu abateri termice negative semnificative fata de mediile multianuale, cu maxime de 14...17 grade si minime…

- Valorile termice vor scadea in Bucuresti cu pana la 7 grade Celsius fata de media perioadei, incepand din noaptea de luni spre marti, iar precipitatiile slabe cantitativ isi vor face simtita prezenta, se arata in prognoza de specialitate, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie…

- Climatologul Brian Brettschneider, de la Universitatea Alaska din Fairbanks, este autorul materialului care urmeaza sa fie evaluat si probabil confirmat de Organizatia Meteorologica Mondiala, mai noteaza Live Science. Daca multi dintre noi ne plangem deja de "caldura" dupa ce termometrul arata…

- Aceasta temperatura, inregistrata la ora locala 14.30 (12.30 GMT), reprezinta cea mai ridicata valoare de cand au inceput sa se faca inregistrari meteorologice in landul Saxonia-Anhalt, in care se afla orasul Bernburg, a precizat Serviciul Meteorologic al Germaniei, potrivit Agerpres. Europa…

- Langa Tokyo s-au inregistrat luni 41,1 grade Celsius, un record absolut pentru Japonia. Si in fosta capitala, Kyoto, s-au inregistrat șapte zile la rand valori de peste 38 de grade, de asemenea o premiera istorica. Și in restul tarii, temperaturile nu au mai coborat de zile bune sub 38 de grade Celsius.…

- Luni, în Tokyo a fost atinsa o temperatura record de 41 de grade Celsius. Un val de canicula a provocat zeci de morți în Japonia, relateaza CNN. Temperatura înregistrata luni în localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata în apropiere de…

- Meteorologii anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea se mentine instabila in marea parte a tarii, fiind inregistrate descarcari electrice, iar in unele zone, grindina. In Capitala, vremea va fi calda, cu temperaturi maxime de 31 de grade, iar seara se asteapta ploi de scurta durata.…