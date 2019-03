Venus, planeta iubirii, intră în semnul Pești. Ce zodii vor avea noroc în dragoste Venus, planeta iubirii, a armoniei și a micilor beneficii, va intra in seara de 26 martie 2019 in zodia Pești, zodie pe care o va tranzita pana pe data de 20 aprilie 2019. Acest tranzit este deosebit de favorabil tuturor zodiilor, Venus aflandu-se in exaltare in zodia Pești, cu alte cuvinte, toate caracteristicile planetei vor fi mult amplificate in aceasta perioada. Planeta Venus in tranzit prin zodia Pești va aduce, la modul general, mai multa sensibilitate, mai mult romantism, mai multa empatie fața de oameni și natura, dar și mai multa visare. Acum ne putem iluziona mai ușor cu privire la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

