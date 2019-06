Venus a intrat în semnul Gemeni: aventură, flirt și superficialitate în iubire. Cum vor fi influențate zodiile Pe data de 9 iunie 2019, Venus, planeta iubirii, și-a inceput tranzitul prin zodia Gemeni. Aceast placut aspect astrologic va influența toate zodiile și va dura pana pe data de 4 iulie 2019. Venus este planeta iubirii, a armoniei și micilor beneficii materiale, iar atunci cand traverseaza zodia Gemeni, o zodie responsabila cu comunicarea, cu socializarea, cu prietenia, dar și cu gandirea raționala și cu versatilitatea și dualitatea, putem spune ca se anunța o perioada provocatoare din toate aceste puncte de vedere. In plus, planeta Venus se simte excepțional in acest tranzit prin zodia Gemeni,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

