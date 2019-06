Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa te ferești de canicula in zilele toride de vara? Schimbarile climatice din ultimele decenii incep sa accelereze de la an la an și ne aduc veri din ce in ce mai calde. Ne confruntam, in timpul verilor, cu valuri de caldura tot mai numeroase și cu temperaturi caniculare, care se mențin mai multe…

- In fiecare vara, in birourile companiilor incepe lupta pentru termostatul aerului conditionat intre cei care prefera sa lucreze la temperaturi foarte scazute si cei care sunt mai sensibili la frig si prefera un mediu de lucru mai cald. Un studiu...

- Aerul conditionat din Aeroportul Craiova functioneaza la jumatate din capacitate, din cauza defectarii unei piese. Articolul S-a defectat aerul conditionat la Aeroportul din Craiova apare prima data in GAZETA de SUD .

- ''Probabil, pana la urma, indiferent de natura lui personala, a avut un fel de conștiința. Daca nu reacționa violent, avea 4 ani și ceva de executare, in doi ani era eliberat condiționat, cu recursul compensatoriu poate și mai repede. A omorat un polițist de 43 de ani, care nu mai poate fi adus inapoi.…

- Vara bate la usa si pentru multi dintre noi temperaturile ridicate pot fi un adevarat calvar, mai ales in zilele caniculare. Astfel, de cele mai multe ori, aerul conditionat este solutia cea mai potrivita, fie in locuinta, fie la birou. Specialistii spun insa ca folosirea nepotrivita a aerului conditionat…

- Programul ”Rabla la electrocasnice” va demara oficial joi, au declarat, pentru Libertatea, surse din domeniu. In cadrul acestuia romanii pot cumpara televizoare, mașini de spalat, frigidere, aparate de aer condiționat și mașini de spalat vase. In acest moment, pe site-ul Ministerului Mediului se afla…

- Un recidivist eliberat conditionat a agresat doua femei in Saptamana Luminata. Pe una a batut-o, a siluit-o si a amenintat-o cu un cutit, ca sa nu faca galagie, fiindca in camera alaturata dormea sotul acesteia. Cealalta victima a opus rezistenta in urma atacului si a reusit sa scape de agresor.

- Cristian Borcea, fostul finantator al clubului Dinamo, a depus la Judecatoria Sectorului 5 o cerere prin care solicita sa fie eliberat conditionat din Penitenciarul Rahova. Solicitarea lui Borcea va fi...