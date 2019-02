Veniturile Telekom România, în scădere cu 9% la finalul anului trecut Veniturile consolidate ale grupului Telekom Romania in trimestrul al patrulea din 2018 au fost de 242,2 milioane de euro, in scadere cu 9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate joi de OTE Group. "Veniturile din servicii fixe din segmentul retail au scăzut cu 15,7%, respectiv cu 14% excluzând impactul IFRS 15. Această scădere a fost determinată în mare parte de veniturile din voce fixă, în cazul cărora numărul mai mic de clienţi pentru serviciile de telefonie fixă, combinat cu deteriorarea ARPU pentru… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile consolidate ale grupului Telekom Romania in trimestrul 4 din 2018 au fost de 242,2 milioane de euro, in scadere cu 9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate joi de OTE Group. "Veniturile din servicii fixe din segmentul retail au scazut cu 15,7%,…

- Prognoza meteo pentru urmatoarea perioada anunta o racire considerabila a vremii, cu valori termice sub cele obisnuite pentru aceasta perioada. Dupa mai multe zile primavaratice, meteorologii anunta ca in Muntenia se va resimti un val de ger si se va ajunge, la finalul acestei saptamani, la minime de…

- Trei oferte au fost depuse in cadrul mega-licitației de peste 165 milioane de lei pentru platforma naționala de internet wireless in 4.500 de școli, arata datele din Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP). Huawei Technologies (ca unic ofertant), Orange Romania (avand ca subcontractanți pe…

- In perioada 1.I.-31.X.2018, resursele de energie primara au crescut cu 1,6%, iar cele de energie electrica au ramas la același nivel, fața de aceeași perioada a anului precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada…

- In trimestrul III 2018 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21055,1 milioane lei fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu trimestrul III 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In perioada…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21,055 miliarde de lei in cel de-al treilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2017, pe fondul diminuarii inregistrate la lucrarile de constructii noi cu 14,3%, potrivit datelor publicate luni…

- Campania de Black Friday, desfașurata de evoMAG in acest an in intervalul 1 – 25 noiembrie, a generat, in total, vanzari de 5,4 milioane de euro. Este cea mai mare campanie de acest fel realizata vreodata de evoMAG, valoarea medie a unei comenzi in aceasta perioada urcand la 1.100 de lei. „Am observat…

- Valoarea tranzactionata pe piata principala a BVB a crescut in octombrie fata de septembrie pentru toate tipurile de instrumente financiare deja emise, atat luand in calcul volumele din piata regular (care functioneaza pe baza de ordine de tranzactionare si nu pe baza de negociere), cat si volumele…