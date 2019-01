Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al treilea trimestru din 2018, veniturile totale ale populatiei (medii lunare pe o familie) au fost de 4.454 lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 3.891 lei lunar/familie, potrivit anunțului facut joi de Institutul Național de Statistica. La nivel individual, venitul mediu lunar…

- Numarul turistilor straini sositi în primele noua luni, în România, a fost de 2,21 milioane, iar acestia au cheltuit 5,24 miliarde lei (1,12 mld. euro), cu 12% mai mult decât în aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National…

- Numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective din Romana a fost de peste 2,211 milioane, in primele noua luni ale anului 2018, iar cheltuielile acestora s-au ridicat in total la 5,236 miliarde de lei, adica o medie de 2.367 lei/persoana, informeaza, luni, Institutul…

- Numarul locuintelor finalizate in Romania, in trimestrul al treilea, a crescut cu 1.048 fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 17.363, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro.In al doilea trimestru din acest an, numarul de…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 4,3%, pe serie bruta, a economiei romanesti in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Astfel, in al treilea trimestru…

- E toamna, deci e vremea statisticilor. De cațiva ani, cu o creștere economica de peste 4 procente, Romania este campioana economica a Uniunii Europene. Insa cifrele statistice date publicitații in aceasta toamna spun ca situația nu este la fel de roz așa cum lasa autoritațile sa se ințeleaga. Intr-adevar,…