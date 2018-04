Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de asigurare Omniasig Vienna Insurance Group a inregistrat anul trecut prime brute subscrise de 1,06 miliarde lei, in scadere cu 2,24%, evolutia fiind influentata de reducerea cu 4,26% a subscrierilor cumulate pe segmentul auto (RCA si Casco). Exclusiv pe zona Casco insa…

- Actiunile Spotify au debutat la bursa, fiind cotate dupa prima zi de tranzactionare la 165,90 dolari, peste pretul de pornire de 132 de dolari, valoarea de piata a companiei fiind de 29,5 miliarde dolari. Compania nu a emis actiuni noi, fiina disponibile cele detinute de investitorii…

- Actiunile Spotify vor fi tranzactionate public pentru prima oara marti, cand compania debuteaza pe bursa din New York. Cotarea Spotify, cu o valoare de piata de 20 de miliarde de dolari, este neconventionala: nu emite actiuni noi, relateaza BBC. Pretul de pornire: 132 de dolari/actiune. …

- Piata asigurarilor din Romania a continuat si in anul 2017 tendinta de crestere, valoarea totala a primelor brute subscrise fiind de 9,7 miliarde lei, in crestere cu 3,5%, potrivit datelor ASF, o schimbare in de tendinta fata de anii anteriori fiind consolidarea segmentului de asigurari de viata,…

- 'Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii asezati…

- Romania a primit de la Uniunea Europeana 46,8 miliarde de euro din 2007 si pana in februarie 2018, conform ultimelor date publicate de Ministerul Finantelor Publice. Cea mai mare parte a banilor, 37 de miliarde...

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Uber se retrage din Asia de Sud-Est și iși vinde operațiunile catre rivalul Grab, o noua retragere dupa ce compania a ieșit din China și Rusia. Uber va menține o cota de 27,5% din Grab, conform Reuters . Speculațiile privind o astfel de retragere s-au intețit dupa ce gigantul japonez de tehnologie SoftBank…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Distribuitorul de solutii si produse IT NetSafe a inregistrat anul trecut vanzari cu 32% mai mari la nivelul intregului grup, comparativ cu anul 2016, a anuntat joi compania, pana la 7,39 milioane euro, pe fondul introducerii de noi furnizori in portofoliu, precum si al reluarii investitiilor companiilor…

- Vienna Insurance Group (VIG), companie care controleaza in Romania societatile Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Via­ta, a inregistrat in 2017 prime brute subscrise de 506 milioane euro pe piata locala, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului precedent, in timp ce profitul inainte…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a publicat, miercuri, un comunicat prin care a anuntat ca Romania a pierdut, oficial, 1.64 miliarde de euro din cauza proastei absorbtii a fondurilor europene, adica mai mult de o treime. Potrivit documentului, perioada pana la care Romania mai putea atrage bani…

- Compania de asigurari Groupama Asigurari, detinuta de grupul francez Groupama, a anuntat marti ca a inregistrat anul trecut o valoare a primelor brute subscrise de 924 milioane lei, cresterea fata de anul precedent, excluzand RCA, fiind de 11%. Din total, contributia asigurarilor non-viata a fost de…

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, informeaza Reuters.

- La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele BNR. Totodata, in luna ianuarie 2018, datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro fata de decembrie 2017, pana la 93,3 miliarde euro.Din aceasta, datoria externa pe termen lung a insumat…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Compania austriaca OMV vrea sa investeasca in urmatorii sapte ani un miliard de euro in cele trei rafinarii ale grupului - Schwechat, Burghausen si Petrobrazi, in perspectiva intentiei de a dubla capacitatea de rafinare pe termen lung, potrivit Agerpres, care citeaza dintr-un comunicat al OMV referitor…

- Activele nete ale celor 187 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut cu 1% in februarie, pana la nivelul de 26,2 miliarde de lei (5,6 miliarde de euro), inregistrand o scadere cumulata de 0,5% dupa primele doua luni ale anului, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Administratorilor…

- Lantul german de hipermarketuri Kaufland a terminat 2017 cu afaceri de 10,1 mld. lei net, cu 4% mai mari decat in 2016, potrivit datelor ZF. Compania a deschis in 2017 patru magazine permanente si unu temporar, cel mai putin alert ritm de expansiune de la intrarea pe piata.

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- ♦ Executia bugetului general consolidat pe ianuarie indica o crestere de venituri totale cu 16,8% comparativ cu ianuarie 2017, gratie subventiilor agricole de la UE, de 1,2 miliarde de lei venite anul acesta mai devreme, dar si unui avans spectaculos al veniturilor din contributii sociale…

- OMV Petrom a inregistrat anul trecut un profit de 2,49 miliarde lei, fiind mai mult decat dublu fata de 2016 cand acesta a fost de 1,04 miliarde lei, potrivit unui raport al companiei. "Pe baza rezultatelor preliminare si a fluxului de trezorerie extins foarte bun realizate in 2017, directoratul companiei…

- Grupurile petroliere ExxonMobil și Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra incepand cu 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra, a declarat Sorin Gal,…

- Sistemul bancar din Romania a incheiat anul 2017 cu un profit net de 5,4 miliarde de lei, in crestere cu peste 30% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In acelasi timp, activele sistemului au atins un nivel record, de 427,4 miliarde de lei la finalul…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 1,17% in decembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 658.556, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- Oficialii companiei spun ca cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat. ”Atat zborurile catre destinatiile externe, cat si cele locale au inregistrat cresteri cu doua cifre in ultimii ani. 2017 reprezinta…

- Mai multe autostrazi care trebuie inaugurate in acest an sunt sub semnul intrebarii, dupa ce compania Euro Construct Trading ’98, una dintre cele mai mari societații de construcții din Romania, patronata de catre ”regii asfaltului” Dan Besciu și Sorin Vulpescu, cunoscuți pentru ”grupul de la Golden…

- Profitul net al Bancii Transilvania (simbol bursier TLV), a doua cea mai mare banca din Romania, a scazut anul trecut cu 3,46%, la 1,18 miliarde lei, potrivit datelor prezentate joi de banca.“In 2017, cresterea organica a fost conform planurilor si strategiei noastre. Rezultatele inregistrate…

- Conform datelor prezentate de BNR, contul curent al balantei de plati a înregistrat în 2017 un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decât nivelul înregistrat în anul precedent, iar deficitul comercial (FOB/CIF) a fost de 12,96 miliarde euro, mai mare cu 30%…

- Investitiile straine in Romania au insumat 4,586 miliarde euro, pe anul trecut, comparativ cu 4,517 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2016. Pe de alta parte, contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 6,464 miliarde de euro in 2017, aproape dublu fața de 2016 cand acesta…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decat nivelul inregistrat in 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In 2016, deficitul…

- ”Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de noi proceduri. In ciuda minimului din ultimii 15 ani, Romania raporteaza un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce inseamna de aproape…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Cele mai noi date statistice, pe luna noiembrie 2017, arata ca economia județului Timiș iși pastreaza ritmul ascendent. Astfel, producția industriala a crescut cu 111,2 la suta pe primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara din anul precedent. Același ritm l-a inregistrat și indicele cifrei…

- Romania a platit pana la aceasta data 1,8 miliarde de euro din buget catre fermieri si beneficiarii de programe din PNDR, a declarat, luni, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la audierea in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.…

- Respectul pentru mediul inconjurator nu reprezinta numai o dovada de bun simț dovedita de rafinariile europene, dar și un factor important pentru o dezvoltare sustenabila. LUKOIL, cu o experiența de 20 de ani in Romania, este recunoscuta drept una dintre cele mai ecologice companii din Balcani. Luand…

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- City Insurance face publice astazi rezultatele preliminare ale anului 2017, o analiza clara a creșterii companiei și a respectarii promisiunilor fața de clienții și partenerii sai. ● Numarul de contracte incheiate: 4.877.239 ● Totalul dosarelor de daune instrumentate: 110.696 ● Volumul plații…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- Uniunea Europeana a inregistrat, in noiembrie, un excedent al balantei comerciale de opt miliarde de euro, in crestere fata de un plus de 5,5 miliarde de euro in perioada similara din 2016, potrivit unei estimari preliminare publicate ieri de Oficiul European de Statistica Eurostat, transmite Agenția…

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…