- Numarul autovehiculelor noi vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, a atins un volum de 134.831 de unitati, in crestere cu 20,2%, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce la capitolul masinilor second hand s-a inregistrat o scadere de 8,3% in intervalul de referinta, pana la…

- Uzina Dacia de la Mioveni a produs in primele noua luni ale anului 242.605 de vehicule, in crestere cu 4,6 % fata de perioada similara din 2017, pe primul loc in topul modelelor fiind SUV-ul Duster, cu 166.087 unitati, urmat de Sandero, cu 35.371 unitati, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor…

- Furnizorul de servicii si solutii software NTT DATA Romania (fosta EBS Romania), parte a concernului japonez NTT DATA, a realizat in primele opt luni ale acestui an o cifra de afaceri de 43 mil. euro, in crestere cu 27% fata de aceeasi perioada a anului calendaristic precedent. Pentru finalul anului…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele 10 luni din 2018 au insumat 8,707 milioane, in crestere cu 4,9% fata de perioada similara din 2017, iar innoptarile au insumat 19,569 milioane in crestere cu 4,2%, informeaza marti Institutul National de Statistica. Din numarul…

- Primele trei țari din topul investitorilor straini in Romania cumulau 51,3% din soldul investițiilor straine directe (ISD), de la finele anului trecut, pana la 38,917 miliarde de euro, o creștere de 12,3% fața de anul anterior, reiese dintr-un studiu prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR).In…

- Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 22% in primele opt luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2017, volumul total al livrarilor de autovehicule ajungand la 119.093 de unitati, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Reprezentantii…

- Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, informeaza Agerpres, citand datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele ...

- Numarul autoturismelor noi inmatriculate in primele sapte luni ale anului a crescut cu 33%, la 75.278 unitati, in timp ce volumul masinilor second-hand inmatriculate in acelasi timp a ajuns la 274.195 unitati, in scadere cu 6,8%, potrivit Asociatiei Constructorilor de Autoturisme…