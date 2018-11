Veniturile la buget au crescut cu 11,8%, la 10 luni, iar cheltuielile s-au majorat cu 18,1%

Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate…

- In primele noua luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB. In august, bugetul general consolidat a incheiat primele opt luni cu un deficit de 14,6…

- Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii erau in trimestrul II al acestui an de 4.151 lei, o majorare de aproape 25% fata de perioada similara a anului trecut, insa si cheltuielile s-au majorat, cu 27%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- In al doilea trimestru al anului trecut, veniturile medii ale unei gospodarii au fost de 3.329 lei (731 euro), iar cheltuielile - de 2797 lei (614 euro) pe luna. In al doilea trimestru al acestui an, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali, 4.151 lei pe gospodarie…

- S-a majorat si fata de primele sapte luni ale acestui an Executia bugetului general consolidat pe primele opt luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 14,6 miliarde de lei, 1,54% din PIB, mai mult decat dublu fata de perioada similara din 2017, de 6,5 miliarde lei (0,78% din PIB). Conform…

- Veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 8,819 miliarde de lei, in timp ce cheltuielile cresc cu 9,926 miliarde de lei, potrivit noului proiect de rectificare bugetara publicat luni de Ministerul Finantelor Publice.

- România a înregistrat un deficit bugetar în primele 7 luni ale anului fața de aceeași perioada din 2017. Diferența dintre chletuieli și încasari este de 12 miliarde de lei, iar cauza principala este creșterea salariilor din sectorul bugetar…