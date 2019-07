Veniturile Huawei cresc semnificativ, în pofida sancţiunilor SUA (Bloomberg) Huawei este cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume si al doilea producatori de smartphone-uri la nivel global.



Pe fondul tensiunilor comerciale cu Beijingul, presedintele american Donald Trump a interzis grupurilor americane sa desfasoare comert in telecomunicatii cu companii straine considerate periculoase pentru securitatea nationala, o masura ce vizeaza in special Huawei, gigantul chinez de telecomunicatii, considerat "oaie neagra" de catre Washington.



Dupa ce in mai gigantul chinez de telecomunicatii a fost pus pe lista firmelor considerate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

