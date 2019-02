Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a clasat in 2017 pe locul 18 in Europa in ceea ce priveste productia de branzeturi, cu un total de 91.000 de tone, arata datele publicate saptamana trecuta de Eurostat. Cu aceasta cantitate, Romania se afla in clasament peste Ungaria, Bulgaria sau Croatia, dar este cu mult in urma „reginelor“…

- Veniturile din servicii ale Vodafone România au scazut cu 0,8% pâna la 180,2 milioane euro în ultimul trimestru al anului trecut, ca efect al scaderii tarifelor de interconectare de la la 0,96 eurocenți/minut, la 0,84 eurocenți/minut pentru apelurile de voce mobila, a anunțat al doilea…

- Anul trecut, 7% dintre companiile din Uniunea Europeana cu cel putin zece angajati foloseau roboti industriali sau roboti pentru prestari de servicii, in timp ce in Cipru, Estonia, Grecia, Lituania, Ungaria si Romania se inregistra cel mai scazut procent al utilizarii robotilor, potrivit datelor publicate…

- Grupul care administreaza Bursa de la Londra a trimis in luna noiembrie 50 de milioane de lei catre compania locala LSEG Business Services RM, subsidiara infiintata in contextul deschiderii unui centru local de servicii al grupului britanic.

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut in aceasta saptamana cu 15,54% de la 162,02 miliarde de lei cat se inregistrat luni, la 136,84 miliarde de lei vineri, dupa ce Guvernul a anuntat ca va adopta o serie de masuri fiscal - bugetare, printre care taxarea activelor bancare si plafonarea pretului…

- Valoarea tranzactiilor s-a cifrat la circa 41,67 milioane de lei (8,94 milioane de euro). Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o crestere de 0,12%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a urcat cu…

- Mascații au dat iama joi dimineața in Hackerville, așa cum este cunoscut Ramnicu-Valcea pentru ciminalitatea pe internet extrem de ridicata in zona. Procurorii au facut 51 de percheziții de locuința și era inarmați cu 93 de mandate de aducere. Suspecții sunt banuiți ca s-au organizat intr-o rețea prin…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tarile de origine, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 32,7 miliarde de euro in 2017, in crestere comparativ cu 31,8 miliarde de euro in 2016, arata datele publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. Cea mai mare parte a transferurilor…