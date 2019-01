Veniturile din servicii ale Vodafone Romnia au scăzut cu 0,5% pnă la 719 milioane de euro anul trecut Veniturile din servicii ale Vodafone România au scazut cu 0,8% pâna la 180,2 milioane euro în ultimul trimestru al anului trecut, ca efect al scaderii tarifelor de interconectare de la la 0,96 eurocenți/minut, la 0,84 eurocenți/minut pentru apelurile de voce mobila, a anunțat al doilea mare operator local de comunicații mobile. Datele grupului britanic arata ca anul trecut aceste venituri au fost de 719 milioane euro, în scadere cu 0,5% fața de 2017. Numarul de utilizatori a ramas constant la peste 9,9 milioane de utilizatori.



