- Romania a consemnat un deficit de 20,9 miliarde de lei in primele zece luni din acest an, echivalent cu 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB), releva execuția bugetara publicata de catre Ministerul Finanțelor. Suma este de trei ori mai mare decat cea inregistrata in același interval din 2017. In primele…

- In primele noua luni ale anului, exporturile FOB au insumat 50,848 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 60,799 miliarde euro, deficitul balantei comerciale crescand cu 1,051 miliarde euro fata de perioada similara din 2017, la 9,950 miliarde euro, informeaza INS.

- In primele noua luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB. In august, bugetul general consolidat a incheiat primele opt luni cu un deficit de 14,6…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prezinta evoluția pieței asigurarilor și situația petițiilor inregistrate la Autoritate in primul semestru al anului 2018. EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURARILOR IN PRIMELE ȘASE LUNI ALE ANULUI 2018 Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris,…

