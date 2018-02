Stiri pe aceeasi tema

- Din 2014 pana la finele lui 2017, datoria publica locala s-a redus cu 1,2 miliarde de lei pe masura ce statul nu a mai fost mana larga la acordarea, pentru autoritatile publice locale, de garantii la imprumuturi. In 2017, Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, insitutia…

- Citeste si: Transgaz: Doua companii au rezervat capacitate spre Ungaria, nu trei. Austriecii spun ca au fost scosi din joc unilateral de unguri din BRUA. Ungaria tace ♦ Peste 60% din valoarea gazoductului BRUA (Bulgaria, Romania, Ungaria, Austria - n.red.) din sectorul romanesc va fi finantata de consumatorii…

- Sphera Franchise Group, compania care administreaza peste 100 de restaurante in Romania, trece prin primul dus rece pe bursa dupa ce a fost intam­pi­na­ta la inceputul intrarii in arena de tranzactionare cu valuri de opti­mism care au condus de altfel la o luna jumatate de la listare la o apreciere…

- Una dintre particularitatile manage­rilor romani care urmeaza cursurile unui program de Executive MBA este atitudinea antreprenoriala pe care o au pe parcursul programului de educatie pentru executivi, spune profesorul universitar Barbara Stottinger, decanul scolii de afaceri WU Executive Academy…

- Com­paniile cu capital majoritar pri­­vat romanesc au cea mai ma­­re pondere in lucrarile spe­ci­a­le de constructii, de 86%, acti­­vitatile de investigatie si prote­ctie, de 86% si la restaurante de 83%, se arata in a treia editie a studiului „Ca­pitalul Privat Romanesc”, publicat de Zia­rul Financiar…

- ♦ Compania este la a doua pierdere trimestriala consecutiva ♦ Marja de profit a companiei a ajuns la 0,9%, fata de 10% in 2016 ♦ Veniturile totale au urcat cu 12% la 3 mld. lei ♦ Dupa publicarea rezultatelor, rulajul cu actiuni TEL a fost cel mai ridicat din toamna anului trecut ♦ „In…

- Magistrala 6, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura anun­tate, ce implica realizarea unei linii de metrou care sa lege Capitala de aeroportul Henri Coanda (Otopeni) nu are toata documentatia depusa si risca sa nu fie finalizata pana in 2020, anul in care autoritatile si-au asumat…

- In 2016, ultimul an pentru care Institutul National de Statistica INS) are datele complete pentru importurile de petrol, Romania a avut nevoie de circa 7,5 de milioane de tone de petrol, aproape 90% din cantitatea necesara in 2008. Factura platita pentru aceasta cantitate a fost insa de…

- Angajatorul este cel care va plati diferenta dintre contributiile datorate (la nivelul salariului minim brut) si contributiile calculate la nivelul venitului realizat. La un salariu brut de 600 de lei pe un contract de munca cu timp partial un angajat primea anul trecut „in mana“ suma de…

- Pentru ca economia Romaniei este mica, evolutia inflatiei si a dobanzii va influenta cursul de schimb. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,3% in luna ianuarie a acestui an in comparatie cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate ieri de Institutul National de Statistica.…

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Grupul italian UniCredit, care con­tro­leaza a cincea banca locala dupa ac­ti­ve, a anuntat o majorare a profitului net pe Romania cu 20%, pana la 88 mil. eu­ro anul trecut comparativ cu 2016, con­form rezultatelor publicate la Milano. Imbunatatirea rezultatului consoli­dat a venit pe fondul…

- ♦ Genpact Romania, prezenta din anul 2005 pe piata locala, face parte din grupul indian Genpact, unul dintre liderii globali in industria de outsourcing. Furnizorul de servicii de outsourcing Genpact Romania a recrutat anul trecut aproximativ 950 de oameni pentru birourile din Cluj-Napoca…

- 40% dintre angajati ii spun managerului rar, foarte rar sau aproape niciodata de ce au nevoie pentru a-si reduce nivelul de frustrare, mai arata rezultatele studiului Patru din zece angajati din Romania initiaza rar, foarte rar sau aproape niciodata conversatii fata in fata cu managerul…

- Compania are patru centre de date, dintre care doua in Romania, iar celelalte in Marea Britanie si SUA. Start-up-ul Bigstep, pornit de o echipa din Romania in 2013, a reusit sa atraga in total in decurs de patru ani investitii de 10 milioane de dolari pentru dezvoltarea propriei solutii…

- Formarea unui consiliu de administratie din persoane cu experiente si viziuni diferite este o modalitate prin care antreprenorii romani isi pot creste businessurile si pot deveni mai vizibili pe piata. Un astfel de board poarta numele de advisory board, iar majoritatea companiilor antreprenoriale…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate actiuni listate la Bucuresti, a urcat in luna ianuarie cu aproape 8% si a marcat a doua cea mai mare crestere din randul principalilor indici ai burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre compa­ratie, primul loc…

- Pentru anul 2017, antreprenorii au estimat afaceri de 150.000 de euro. Lipsa de personal i-a determinat pe trei antreprenori din Bucuresti sa isi inchida afacerea cu burgeri inceputa in anul 2016. Mihai Andrei, Ionut Andrei si Ramona Dumitru au investit 100.000 de euro in restaurantul de…

- „Noul plan investitional vine pe fondul cresterilor inregistrate atat pe piata locala, cat si la export“. Producatorul de vin Cramele Recas, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de profil, anunta un nou plan de investitii, capacitatea de pro­duc­tie urmand a ajunge in total la 30 de…

- ♦ Fondul de investitii este unul dintre pionierii pietei de profil din Romania, cu o istorie de peste doua decenii. Cea mai recenta mutare dateaza de anul trecut cand a vandut 30% din compania de IT romaneasca Bitdefender pentru 180 mil. euro, aceasta fiind una dintre cele mai importante tranzactii…

- CITR a fost desemnata de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producatorului de incaltaminte. Fabrica de incaltaminte Clujana din Cluj-Napoca, infiintata in 1911, a intrat in insolventa la propria cerere. Clujana a fost inainte de anul 1989 una dintre cele mai importante…

- Antreprenorul Ovidiu Sandor, care prin compania Mulberry Development dezvolta proiectul imobiliar ISHO in Timisoara, spune ca situatia politica din ultimele luni a temperat atat elanul clientilor, cat si al dezvoltatorilor din piata imobiliara locala, iar cei care cumpara acum sunt mai atenti atat…

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- Santierul naval Vard Tulcea: „Avem 375 de angajati din Vietnam si suntem gata sa suplimentam numarul daca va mai fi necesar“. Peste 1.400 de cetateni vietnamezi au primit anul trecut avize de anga­ja­re pentru a lucra in Romania, Vietnam devenind astfel tara din afa­ra Uniunii…

- Calitatile unui antreprenor ar trebui sa fie, in primul rand, curajul de a risca, sa stie sa lucreze cu numerele, sa stie sa lucreze cu oamenii si, nu in ultimul rand, trebuie sa aiba o vedere de ansamblu a businessului pe care il conduce, a spus Dragos Popescu, consultant si trainer la Diagma, in cadrul…

- ♦ In Bucuresti existau la finalul anului trecut circa 8.500 de magazine care vindeau produse de larg consum, numarul lor fiind in scadere ♦ Mai exact, in perioada 2013-2017 au tras obloanele un sfert din totalul unitatilor, arata datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung…

- ♦ Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus in partea a doua a lui 2017 presiunea pe contribuabili, activitatea antifrauda fiscala fiind sensibil mai redusa decat in anul precedent. In T3 2017, comparativ cu T3 2016, numarul de controale efectuate de agentie s-a redus…

- Angajatii romani incep sa se uite la tot mai multe aspecte legate de cultura organizationala atunci cand se documenteaza in legatura cu compania in care vor sa se angajeze. Dincolo de nivelul salarial, candidatii vor sa afle informatii legate de calitatea managerilor din companie, spun specialistii…

- Firma de catering premium Yellow Menu, un business pornit in 2015, a ajuns anul trecut la afaceri de 700.000 de euro si la o crestere cu 8% a numarului de livrari fata de 2016, inregistrand 40.000 de livrari pe parcursul anului 2017. „Am avut aceasta crestere de 8% chiar daca preturile la pro­du­se­le…

- Furnizorul de energie Arelco Power, controlat de Robert Neagoe si de un offshore cipriot (Robledo Investments), a ajuns in faliment la mai putin de un an de cand si-a cerut intrarea in insolventa. Cu afaceri de peste 800 mil. lei in 2016, compania a fost una dintre primele victime ale crizei de…

- ♦ In decembrie indicele BET a scazut cu 0,5% in contextul in care cea mai mare parte a burselor europene au fost pe plus, cu cel mai ridicat avans fiind inregistrat de bursa de la Atena, plus 7%. Indicele ATX, al bursei din Austria, a fost cel mai performant indice bursier in 2017 din randul…

- ♦ Pe lista de prioritati a Anei Dumitrache, co-country head pentru Romania al dezvoltatorului CTP, se numara si transformarea CTPark Bucharest West, de langa Capitala, in cel mai mare parc logistic din Europa de Est, cu peste 700.000 de metri patrati construiti. Ana Dumitrache, 41…

- Daca economia Romaniei va creste cu 5% in 2018, va fi ceva extraordinar, dar sa fim atenti la supraincalzire si ulterior corectiile care vor veni inevitabil ►Ce a fost pana acum pe piata muncii este nimic fata de ce va fi in 2018 ►Antreprenorii romani cu afaceri stabile vor dori sa le vanda ►Dobanzile…

- Bogdan Pandelea si Andreea Enache sunt doi antreprenori care au fondat site-ul oleya.ro, un magazin online de ingrediente pentru cosmetice naturale care le permite clientilor sa isi comande produse personalizate pe baza retetelor propuse si combinate in laboratorul firmei. Anterior lansarii…

- ♦ Romanii cheltuie anual circa 230 de milioane de lei pe condimente, piata fiind in crestere ♦ In ultimii noua ani avansul a ajuns la peste 60%. Nicio companie locala nu a reusit sa isi faca loc la varf pe piata condimentelor din Romania, estimata in 2017 la aproape 229 mil. de lei,…

- ♦ Piata auto locala are potential de a implementa rapid in urmatorii ani noile tendinte ce se creioneaza la nivel mondial, iar printre acestea, cele mai puternice au legatura cu vanzarile de masini electrice si cu serviciile de car sharing ce cresc exponential ♦ Nu trebuie uitata eficienta…

- Legea de modificare a ordo­nantei 23 privind plata defalcata a TVA, aprobata la finalul saptamanii trecute, reprezinta un mic castig pentru mediul de afaceri, masura nemaifiind obligatorie pentru toate persoanele inregistrate in scop de TVA, incepand cu 1 ianuarie 2018, spune Alin Negrescu, tax…

- Bill Gates, 62 de ani, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, este actionar la Fondul Proprietatea prin intermediul fundatiei Bill si Melinda Gates, cea mai mare organizatie filantropica din lume, cu active in gestionare de circa 40 de miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft detine…

- „Dezvoltam o noua linie de business, un centru de distributie si livrari de mancare la domiciliu.“ Antreprenorul Dragos Petrescu, unul din cei mai puternici oameni din industria restaurantelor, care controleaza grupul City Grill, va investi anul viitor in deschiderea unui centru…

- Romania a inregistrat anul acesta recorduri in ceea ce priveste productia totala sau randamentul la hectar la noua culturi, si anume la grau, rapita, mazare, orz, soia, floarea-soarelui, porumb, cartofi si struguri, potrivit ministrului agriculturii Petre Daea. In anul 2017, fermierii…

- Statiile de incarcare costa de la aproape 1.000 de euro pana la cateva mii de euro. Vanzarile de masini electrice acce­le­reaza pe piata locala de la an la an, desi in prezent ponderea lor in piata totala este re­dusa. Daca anul trecut s-au vandut 167 de au­to­mobile electrice, anul acesta,…

- Forta de munca va continua sa fie principala problema a mediului de afaceri in urmatorii ani, iar riscul politic cu care se confrunta Romania ar putea conduce la inchiderea multor businessuri de pe plan local, spun fondatorii si actionarii companiei FAN Courier, liderul pietei de curierat evaluata…

- ♦ Listarea Cris-Tim, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale romanesti, ar putea fi unul dintre obiectivele mandatului de CFO al lui Razvan Furtuna. Dupa o discutie de trei ore cu Radu Timis, unul dintre cei mai puternici antreprenori romani, Razvan Furtuna, fost bancher de…

- Estimarile privind veniturile din dividende se mentin mai mari decat in trecut si in cazul anilor 2019, 2020 si 2021, atunci cand incasarile de la companiile de stat sunt vazute de Guvern intre 2,9 si 3,1 mld. lei. Guvernul doreste sa ajun­ga la venituri din dividende in valoare de 3,59…

- • La anul vor fi 5 miliarde de lei in plus la sanatate. Managerii spitalelor publice si reprezentantii autoritatilor vorbesc despre lipsa de finantare in sistemul de sanatate, dar o analiza asupra bugetului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) arata ca de la an la an bugetul a fost mai…

- ♦ Parlamentarii discuta astazi, in comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, proiectul de lege privind split TVA. Daca deputatii nu modifica sau nu abroga la timp ordonanta privind split TVA - care este deja in vigoare si poate produce efecte incepand de anul viitor - toate firmele vor fi obligate…

- Tensiunea romanilor cu credite in euro a crescut in luna noiembrie dupa ce cursul a spart pragul psihologic de 4,6 lei/euro, urcand la un maxim istoric de 4,6551lei/euro. Leul a inchis pri­mele 11 luni din 2017 pe de­pre­ciere in fata euro, in timp ce in raport cu dolarul ame­­ri­­can si…

- Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, BRD si Fondul Proprietatea, toate listate la Bucuresti, sunt in top zece cele mai valoroase companii din Romania. Doar 16 companii din top 100 cele mai valoroase din Romania sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, fata de 14 cate erau anul trecut, in…

- Ford ataca direct piata romaneasca cu noul EcoSport, SUV-ul de clasa mica asamblat la Craiova, incepand cu luna octombrie a acestui an si vine cu un pret cu 5.000 de euro mai mic decat cel pe care l-a anuntat pentru Germania. Pe piata locala, noul EcoSport poate fi comandat in prezent de…