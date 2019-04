Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul de articole vestimentare H&M a raportat un profit brut in scadere, pentru al șaptelea trimestru consecutiv, in decembrie - februarie ajungand la 112 milioane de dolari, de la valoarea de 1,26 miliarde de dolari, inregistrata in aceeași perioada a anului trecut, potrivit Reuters relateaza…

- Compania de telecomunicații Huawei a declarat ca veniturile incasate au depașit 100 de miliarde de dolari in 2018, in ciuda campaniei condusa de SUA impotriva afacerilor sale, campanie care susține ca activitațile companiei chineze reprezinta „o amenințare la adresa securitații”, scrie BBC potrivit…

- Uber a optat pentru indicele Nasdaq (cu o puternica componenta tehnologica) al bursei de pe Wall Street. Si rivala mai mica a Uber - Lyft - se pregateste de listare si va opta tot pentru indicele Nasdaq. Alte companii tehnologice importante, cum ar fi Google, Apple si Facebook, sunt incluse in indicele…

- Netflix a crescut preturile pentru conturile noi create in tara noastra. Cresterea de pret este una graduala pentru cele trei planuri, tarifele fiind cu 1 euro, 2 euro respectiv 3 euro mai mare decat cele anterioare. Astfel: Planul Basic costa acum 9 euro (in loc de 8 euro);Planul…

- Profitul net al Oltchim a scazut anul trecut la 6,74 milioane de lei, de la 47,73 milioane de lei, la o majorare cu 19% a cifrei de afaceri, pana la 1,41 miliarde de lei, arata rezultatele financiare preliminare care au fost publicate joi pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Profitul…

- Orange România, cel mai mare operator local de comunicații mobile, a obținut anul trecut o cifra de afaceri totala de 1,125 miliarde de euro, creștere susținuta, în principal, de evoluția pozitiva a serviciilor fix-mobil și a consumului de date mobile, a anunțat joi compania. În 2017,…

- 2018 a fost un de cosmar pentru Facebook in termeni de imagine, insa acest lucru nu a impiedicat reteaua de socializare sa inregistreze un profit net record si sa atraga noi utilizatori, informeaza AFP, relateaza AgerpresCitește și: SURSE Dezvaluiri INCENDIARE dintr-un dosar al DNA - Un milion…

- Compania italiana Eni și compania austriaca OMV au semnat un acord de preluare a unui pachet de 35% din ADNOC Refining, operațiunile de rafinare a petrolului deținute de statul Abu Dhabi, pentru suma de 5,8 miliarde de dolari, transmit site-ul agenției de presa Associated Press și Bloomberg, preluate…