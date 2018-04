Stiri pe aceeasi tema

- 86% din cat caștiga o familie este cheltuit, in principal pe consum și impozite. Au crescut cheltuielile cu 14% pana la 3.061 de lei. Mai exact, mai mai mult de doua treimi din cheltuieli este reprezentat de consum, peste 20% sunt impozite și contribuții, in timp ce pentru investiții romanii…

- Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2017, in termeni nominali, 3569 lei pe gospodarie si 1362 lei pe persoana, informeaza un comunicat de presa al Institutului Națioanal de Statistica. • Cheltuielile totale**) ale populatiei, au fost, in trimestrul IV 2017, in medie,…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), consultate de News.ro. In…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara, potrivit…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 584 mii, iar cheltuielile acestora s-au ridicat, in medie, la aproximatov 2.183 lei de persoana, potrivit unui comunicat de presa al Institutului Național de Statistica (INS).

- Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica, numarul pensionarilor înregistrati în România se situa la 5,229 milioane, în T4 din 2017, în crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul…

- In trimestrul IV 2017: numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica  pensia medie lunara a fost de 1132 lei, mai mare cu 2,4% fata de trimestrul precedent; …

- Exporturile Romaniei au crescut cu 15,9% in ianuarie, dar importurile au urcat cu un ritm superior de 17,3%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Ca atare, deficitul comercial al țarii noastre a ajuns doar in ianuarie la 775 de milioane de euro, cu 169,8% mai mare. Fața de luna decembrie…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in ultimul trimestru din 2017, comparativ cu trimestrul anterior, a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, iar fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut a urcat cu 6,9% pe seria bruta si cu 7,0% pe seria ajustata sezonier, potrivit…

- un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre dimensiunile si structura emigratiei de lunga durata (peste un an) din Romania. Emigratia de lunga durata este masurata ca diferenta intre populatia cu domiciliul…

- Inovatia in intreprinderile din Romania a inregistrat un declin in perioada 2014 - 2016, comparativ cu 2012 - 2014, iar ponderea firmelor inovatoare s-a redus 2,6%, potrivit Institutului National de Statistica.

- Pe primul loc in privinta produselor alimentare consumate de catre romani se situeaza legumele si conservele din legume. Lunar, la nivel national, o persoana consuma, in medie, 9,803 kilograme de legume si conserve din legume, potrivit datelor Institutului National de Statistica valabile pentru trimestrul…

- Ciocolata in diversele ei forme este de nelipsit din cadourile romanilor, in aceasta perioada, fie ca vorbim de Ziua Indragostiților, Dragobete, 1 sau 8 martie. Pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a crescut semnificativ, astfel ca piața de profil va atinge in…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Crescatorii de vaci din Romania au livrat fabricilor de lactate 76.381 tone de lapte in 2017, cu 8% mai mult fata de anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In 2016, fermierii au livrat 951.952 tone de lapte unitatiilor de procesare. Anul trecut, fabricile…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost, in decembrie 2017, de 2.629 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei (+6,7%), potrivit celor mai recente date ale Institutului National de Statistica. De asemenea, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.662 lei, cu 6,8% mai mare decat…

- In octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactiva a contribuțiilor de asigurari sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumparare de vechime in munca“, a avut inițial un termen restrans de acțiune, pana pe 27 aprilie 2017. Pentru ca a inregistrat mare…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Uniunii Bulgare din Banat – Romania, ANAF a facut un control la sediul Uniunii, in perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februaruie 2018. ”In urma acestui control au rezultat urmatarele constatari: din analizarea fisei sintetice pe platitor a U.B.B.-R. a reiesit…

- Plecarile romanilor in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in anul 2017 de aproape 20 de milioane, in crestere cu aproape 25% fata de 2016, 7 plecari din 10 fiind la volanul unei masini, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Potrivit statisticienilor,…

- Incepand din 6 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 3.131 de lei la 4.162 de lei pentru pensionari si persoane asigurate. „Ajutorul de deces se achita in termen de trei zile lucratoare de catre Casa Judeteana de Pensii Arad, in cazul decesului asiguratului, cu conditia ca…

- Prin OUG nr. 79/2017, in afara transferului CAS și CASS de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri extrasalariale. Aceasta informare se adreseaza acelor persoane…

- In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a scazut fata de luna octombrie 2017 cu 9,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatatiile agricole…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in noiembrie de 2.464 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 72 lei (+3%), iar valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s‐au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice…

- Preturile de consum au continuat sa creasca in luna decembrie din 2017, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Faţă…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2017, in termeni nominali, 3426 lei pe gospodarie si 1308 lei pe persoana, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • Cheltuielile totale**) ale populatiei, au fost, in trimestrul III 2017, in medie,…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in toamna anului trecut (trimestrul III 2017), in termeni nominali, 3.426 lei pe familie si 1308 lei pe persoana, arata datele transmise miercuri de Institutul National de Statistica. Cresterea veniturilor in ritm anual depaseste 15%, potrivit datelor consultate…