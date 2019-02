Venitul de cetăţenie n Italia: Posibile discriminări pentru străini şi invitaţia ca italienii să-şi toarne vecinii mincinoși Decretul care introduce în Italia &"venitului de cetatenie&", aprobat de guvern, a ajuns în Parlament, pentru a fi votat si transformat în lege. Aici, a fost examinat de expertii în drept din cadrul Senatului, care au ajuns la concluzia ca noua lege i-ar putea discrimina pe strainii stabiliti în Peninsula (deci si pe cetatenii români). Între timp, guvernantii încearca sa gaseasca solutii pentru a-i controla pe cei 4 milioane de viitori beneficiari: vecinii ar putea &"informa&" autoritatiile daca asistatii au mintit cu privire la situatia lor economica.

