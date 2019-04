Venezuelenii protestează împotriva lipsei de electricitate și apă Un grup de venezueleni furioși au format baricade lânga palatul prezidențial din Caracas și în alte parți ale țarii duminica. Protestatarii spun ca panele constante de curent și lipsa apei potabile a transformat Venezuela într-un loc în care este imposibil sa traiești, informeaza Reuters.

Situația precara din Venezuela a alimentat frustrarea populației fața de guvernul președintelui Nicolas Maduro. Comerțul țarii a fost întrerupt de problemele cu care se confrunta serviciile publice de aproape trei saptamâni.

Protestatarii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

