Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a demis luni pe ministrul Energiei Electrice, generalul Luis Motta Dominguez, si l-a numit in aceeasi functie pe inginerul Igor Gavidia, transmite EFE, care noteaza ca schimbarea intervine in mijlocul crizei penelor de curent cu care se confrunta tara in ultimele saptamani. Maduro i-a multumit fostului titular pentru patru ani de "razboi neintrerupt" in fruntea ministerului Energiei Electrice si a companiei de stat Corporacion Electrica (Corpoelec). "I-am cerut sa se odihneasca un timp, sa se pregateasca pentru alte responsabilitati in tabara revolutiei",…