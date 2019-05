Discutiile in curs la Oslo dintre reprezentantii presedintelui venezuelan Nicolas Maduro si delegatii rivalului sau Juan Guaido, sprijinit de Statele Unite, trebuie sa se concentreze numai asupra plecarii liderului socialist, a afirmat marti diplomatia americana, relateaza AFP.



"Luam act de discutiile din Norvegia. Dupa cum am facut cunoscut in repetate randuri, Statele Unite cred ca singurul lucru de negociat cu Nicolas Maduro este cu privire la conditiile plecarii sale", a declarat presei purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus.



Deoarece "precedentele…