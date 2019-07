Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii care au declarat greva foamei pentru a obtine demisia presedintelui Igor Dodon au ramas si pe parcursul noptii in corturile intalate in fața Parlamenului. Acestia nu au avut decat apa cu ei.

- Detinuti din Turcia au anuntat duminica, prin vocea reprezentantului lor, ca au pus capat grevei foamei ce fusese declansata de mai multe mii de persoane pentru a protesta impotriva conditiilor de detentie ale liderului kurd Abdullah Ocalan, in urma unui apel al acestuia in acest sens, informeaza AFP.…

- Membrii serviciilor secrete Sebin, purtand masti si fiind inarmati, alaturi de politia nationala si armata au blocat intrarea si investigau posibila prezenta a unui dispozitiv exploziv in cladirea Adunarii Nationale, au informat parlamentarii, potrivit Reuters. Saptamana trecuta, un parlamentar…

- „Regimul dictatorial l-a rapit pe Edgar Zambrano”, a anuntat liderul opozitiei si presedintele Parlamentului, Juan Guaido. Este una din masurile de represiune a regimului Nicolas Maduro impotriva politicienilor implicati in tentativa de lovitura de stat impotriva presedintelui venezuelean. “Alertam…

- "Unele persoane nu s-au tinut de cuvant (...) Acest lucru nu inseamna ca nu o vor face in curand", a explicat Juan Guaido in legatura cu acest apel lansat la 30 aprilie in zori in apropiere de o baza militara la Caracas, tentativa de revolta esuand in cele din urma in cursul zilei. "Este evident…

- Elicopter prabusit in Venezuela. Șapte persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in apropiere de capitala Venezuelei, Caracas, a informat Ministerul Apararii din Venezuela prin intermediul unui comunicat, relateaza Reuters. Elicopterul decolase din Caracas…