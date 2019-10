Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump isi consolideaza sprijinul oferit liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, laudand liderii latino-americani care l-au sprijinit, stimuland finanțarea de ajutoare umanitare și impiedicand accesul membrilor guvernului de la Caracas in SUA, potrivit Reuters,…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a exprimat, in cadrul intrevederii cu omologul din Venezuela, Nicolas Maduro, sustinerea pentru rezolvarea prin dialog a crizei politice interne din Venezuela, conform site-ului agenției Reuters, potrivit Mediafax.Vladimir Putin i-a dat asigurari omologului…

- Opozitia din Venezuela a anuntat duminica ca dialogul cu guvernul, mediat de ministerul norvegian de externe si menit sa puna capat crizei politice, s-a incheiat la sase saptamani dupa ce presedintele Nicolas Maduro a suspendat participarea delegatiei sale, informeaza Reuters. Mare parte a negocierilor…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a spus consilierului pe probleme de securitate nationala al SUA, John Bolton, in timpul intrevederii avute vineri la Minsk, ca doreste resetarea relatiilor cu Washingtonul, informeaza agentiile de presa Reuters si AFP.Bolton este cel mai important…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat marți ca a autorizat o serie de contacte cu Administrația președintelui american Donald Trump in ultimele luni, in incercarea de a repara relațiile dintre Caracas și Washington, conform Reuters, scrie Mediafax.„Pot confirma ca am avut contact…

- Serviciul federal pentru control in domeniul comunicatiilor, tehnologiilor informationale si comunicatiilor in masa din Rusia, Roskomnadzor, a anuntat ca a cerut Google sa inceteze sa mai faca publicitate ''evenimentelor in masa ilegale'' pe platforma sa YouTube video, relateaza duminica Reuters.Roscomnadzor…

- Cel putin 14 state din Venezuela, dar si capitala tarii, Caracas, sunt afectate incepand de luni de o pana masiva de curent electric, aceasta fiind cea mai mare intrerupere a alimentarii cu energie electrica din luna martie pana in prezent, informeaza Reuters, citeaza mediafax.

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro ar putea efectua o vizita oficiala în Rusia anul acesta, a declarat ministrul venezuelean de Externe, Joge Arreaza, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Tass. "Cred ca președintele Maduro va vizita Rusia pentru a semna noi înțelegeri…