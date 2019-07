Uniunea Europeana a amenintat marti autoritatile din Venezuela sa adauge noi nume pe lista neagra a personalitatilor sanctionate daca negocierile desfasurate in Barbados pentru rezolvarea crizei politice nu dau niciun rezultat, transmite AFP. "Daca negocierile in curs nu duc la niciun rezultat concret, UE va extinde din nou masurile sale tintite", a avertizat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini. UE "si-a exprimat satisfactia si sprijina reluarea negocierilor in Barbados" intre regimul Nicolas Maduro si opozitie si "lanseaza un apel la un angajament veritabil pentru a se ajunge de urgenta…