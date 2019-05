Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a afirmat luni, intr-un interviu pentru AFP, ca unele persoane care se declarasera gata sa ii urmeze apelul la revolta militara martea trecuta impotriva presedintelui Nicolas Maduro "nu s-au tinut de cuvant", dand asigurari in acelasi timp ca schimbarea…

- "Unele persoane nu s-au tinut de cuvant (...) Acest lucru nu inseamna ca nu o vor face in curand", a explicat Juan Guaido in legatura cu acest apel lansat la 30 aprilie in zori in apropiere de o baza militara la Caracas, tentativa de revolta esuand in cele din urma in cursul zilei. "Este evident…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a afirmat luni, intr-un interviu pentru AFP, ca unele persoane care se declarasera gata sa ii urmeze apelul la revolta militara martea trecuta impotriva presedintelui Nicolas Maduro "nu s-au tinut de cuvant", dand asigurari in acelasi timp ca schimbarea…

- Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, a sugerat ca, in contextul crizei politice grave, ar putea cere o interventie militara a Statelor Unite impotriva regimului Nicolas Maduro. Presedintele "Nicolas Maduro isi afecteaza singur pozitia. A avut pierderi, este din ce in ce mai slab si din ce…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a lansat, sambata, un mars national la Caracas pentru a forta plecarea presedintelui Nicolas Maduro care a denuntat un "atac cibernetic" la originea penei de curent care dureaza de trei nopti, potrivit AFP preluata de news.roNiciun bilant oficial al…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, care se pregateste sa revina luni la Caracas dupa un mini-turneu in America de Sud, a avertizat duminica seara ca daca regimul lui Nicolas Maduro incearca sa il retina, "aceasta ar fi una din ultimele sale greseli", informeaza AFP, scrie agerpres.ro. "Incercarea…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a declarat joi, in Brazilia, ca doreste sa se intoarca la Caracas ''in urmatoarele zile, in pofida amenintarilor'' pe care le-a primit pentru ca a ignorat interdictia judiciara de a iesi din tara, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare…

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile…