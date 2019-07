Adunarea Nationala venezueleana, controlata de opozitia fata de Nicolas Maduro, a aprobat marti reintegrarea Venezuelei in Tratatul Interamerican de Asistenta Reciproca (TIAR), o decizie care cauta sa acorde legalitate unei eventuale interventii militare straine in tara aflata in criza, relateaza AFP.



Textul "a fost aprobat in unanimitate si promulgat", a declarat presedintele parlamentului, Juan Guaido, la finalul votului, in cursul unei sedinte organizate intr-o piata din Caracas, la exact sase luni dupa ce opozantul s-a autoproclamat presedinte interimar.



Votul urmeaza…