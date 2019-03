Venezuela: Un cunoscut ziarist a fost reținut de serviciile secrete Un jurnalist venezuelan celebru, care scria despre escaladarea crizei politice și întreruperea electricitații, a fost reținut de serviciile secrete, declanșând o reacție internaționala, scrie The Guardian.



Luis Carlos Díaz a fost dat disparut la ora 17:30, luni, dupa ce a parasit postul de radio la care lucra în capitala Caracas.



Pe Twitter au fost demarate campanii pentru gasirea acestuia. La începutul zile de marți, colegii jurnalistului au confirmat ca acesta a fost luat de membrii temutului serviciului de informații din Venezuela, Sebin.



Uniunea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Exista propuneri pe tabla negocierilor in cadrul mecanismului de la Montevideo care sugereaza un dialog intre toate fortele politice din Venezuela. Speram ca liderul opozitiei Guaido va raspunde' la aceste initiative, a declarat seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. 'Rezultate pot fi obtinute…

- La o zi dupa ce au aparut in presa date despre risipa banului public de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, contabilizata chiar și la prețuri duble, pentru tot felul de obiecte și servicii, inclusiv pe bureți de șters tabla, apar noi date despre practicile la care recurge directoarea unitații de…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro a vândut anul trecut 73 de tone de aur catre Turcia si Emiratele Arabe Unite fara aprobarea obligatorie a Adunarii Nationale care este condusa de opozitie, conform unui parlamentar, scrie agenția Reuters citata de News.ro. Din cele…

- Din cele 73 de tone, cea mai mare cantitate a fost vanduta catre firma de investitii Noor Capital din Abu Dhabi – 27,3 tone de aur, a informat parlamentarul Carlos Paparoni la o conferinta de presa, fara sa aduca insa dovezi in acest sens. Paparoni a informat si ca o firma turca a cumparat anul trecut…

- Administratia de la Washington a impus sanctiuni impotriva companiei petroliere de stat PDVSA din Venezuela. Masura urmeaza deciziei Statelor Unite si a altor tari de a nu recunoaste legitimitatea presedintelui reales al tarii Nicolas Maduro.

- Sustinut de sute de mii de prostetatari, Guaido s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar al Venezuelei si a facut apel la organizarea unor alegeri libere. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei, dar zeci de mii de persoane continua protestele, denuntand fraude…

- In pofida opiniei generale din anii ’90 precum ca destramarea Uniunii Sovietice ar fi dus la incetarea infiltrarii presei occidentale, aceasta practica a fost, cel mai probabil, continuata si extinsa de serviciile secrete ruse, scrie unian.info.

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a sustinut, in contextul avalansei de articole negative in presa straina la adresa Romaniei, ca serviciile secrete platesc din greu pentru articole in strainatate, precum acest lucru a fost facut si de unii corupti."Serviciile secrete platesc articole in strainatate…