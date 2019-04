Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a condamnat joi decizia Adunarii Constituante din Venezuela de ridicare a imunitatii parlamentare a liderului opozitiei Juan Guaido, considerat de multe state occidentale liderul de facto al tarii sud-americane, transmit Reuters si AFP potrivt Agerpres ''UE respinge decizia…

- Uniunea Europeana (UE) se opune oricarei "evolutii militare" in criza din Venezuela, "venind atat din interiorul cat si din exteriorul tarii", a declarat marti in Consiliul de Securitate al ONU sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP. Uniunea Europeana a facut apel si la sfarsitul…

- Uniunea Europeana va raspunde evoluțiilor viitoare din Venezuela și amenințarea cu sancțiuni suplimentare împotriva președintelui socialist Nicolas Maduro ramâne înca valabila, a declarat joi ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, relateaza Mediafax citând Reuters. Statele…

- Uniunea Europeana a cerut luni ''sa se evite o interventie militara'' in Venezuela si este in contact cu toate partile implicate in criza actuala, a declarat Maja Kocijancic, purtatoarea de cuvant a sefei diplomatiei europene, Federica Mogherini, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Uniunea Europeana a cerut luni ''sa se evite o interventie militara'' in Venezuela si este in contact cu toate partile implicate in criza actuala, a declarat Maja Kocijancic, purtatoarea de cuvant a sefei diplomatiei europene, Federica Mogherini, relateaza AFP. ''Trebuie sa se…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat marti Uniunea Europeana ca incearca inlaturarea de la putere presedintelui venezuelean Nicolas Maduro in dispretul 'democratiei', informeaza AFP. 'Stim acum ce este UE. Pe de o parte, vorbiti de alegeri si democratie, iar, pe de alta, prin…

- Presedintele italian Sergio Matarrella a afirmat ca Roma ar trebui sa se alinieze celorlalte tari ale Uniunii Europene in ce priveste pozitia fata de criza din Venezuela, relateaza luni agentia DPA. Mai multe tari ale Uniunii Europene l-au recunoscut pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido ca presedinte…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa infiinteze un grup de contact international, cu scopul de a ajuta la organizatrea unor noi alegeri prezidentiale in Venezuela, a anuntat joi sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, relateaza AFP preluata de news.ro.Decizia de a-l recunoaste pe Juan Guaido…