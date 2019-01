Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, s-a intalnit marti la Bruxelles cu o delegatie de la Pristina, numita de catre adunarea legislativa din Kosovo luna trecuta in scopul continuarii dialogului cu Belgradul, relateaza agentia…

- Marti, 18 decembrie, la Bruxelles, ministrul apararii nationale, Gabriel Les, a avut o intrevedere cu Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini.Discutiile cu oficialul UE au fost axate pe stadiul pregatirilor pentru preluarea si exercitarea…

- Uniunea Europeana a inclus luni pe lista ei de sanctiuni noua reprezentanti ai rebelilor prorusi din estul Ucrainei, fara sa aiba insa in vedere noi masuri punitive impotriva Rusiei in contextul incidentului din Marea Neagra in urma caruia Rusia a sechestrat trei nave militare ucrainene impreuna…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut miercuri Rusiei si Statelor Unite sa salveze Tratatul privind Fortele nucleare intermediare (INF), semnat in timpul Razboiului Rece si incalcat de Moscova prin dezvoltarea unui nou sistem de rachete, relateaza AFP. 'Tratatul semnat…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Federica Mogherini, a facut miercuri apel Rusiei si Statelor Unite sa mentina Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza site-ul postului France 24.

- Uniunea Europeana (UE) si-a exprimat joi speranta ca unul dintre principalii opozanti ai presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, kurdul Selahattin Demirtas, va fi in curand eliberat, dupa mai mult de doi ani de detentie, informeaza AFP preluata de Agerpres. 'Speram ca el va fi in curand eliberat',…

- RO+ și USR iși exprima ingrijorarea fața de reacțiile din partea liderilor PSD-ALDE la publicarea raportului MCV, care nici dupa ce partenerii europeni le-au pus oglinda in fața nu vor sa recunoasca faptul ca submineaza statul de drept din Romania și indeparteaza țara noastra de valorile europene,…

- Franta, Germania, Marea Britanie si Uniunea Europeana (UE) si-au exprimat regretul ''profund'' fata de reimpunerea de sanctiuni Iranului de catre SUA, potrivit unui comunicat comun difuzat vineri, relateaza AFP. Citește și: ALERTA - Incepe NEBUNIA: Donald Trump reinstituie toate sancțiunile…