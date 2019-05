Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Vladimir Putin si Donald Trump sunt la curent cu evenimentele in desfasurare in Venezuela, unde sute de oameni se afla marti pe strazi in incercarea de a-l inlatura de la putere pe Nicolas Maduro si de a-l sprijini pe autoproclamatul presedinte Juan Guaido, potrivit newss.ro.Presedintele…

- Consilierul pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, John Bolton, a declarat ca presedintele venezuelean Nicolas Maduro si aliatii sai vor fi „strangulati financiar” daca vor continua sa se agate de putere, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Dupa cum a afirmat clar presedintele…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a criticat virulent luni Cuba si Rusia pentru sprijinul acordat presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe care Statele Unite incearca sa-l determine sa plece de la putere, informeaza AFP. Invocand intreruperea de electricitate generalizata care a afectat Venezuela,…

- Brazilia va pune sâmbata la dispozitie în apropierea frontierei cu Venezuela ajutor umanitar pentru aceasta tara în cadrul unei operatiuni realizate "în cooperare cu Statele Unite", a anuntat marti purtatorul de cuvânt al presedintiei, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump i-a pus in garda, dur, pe conducatorii militari ai Venezuelei, apreciind ca se indrepta catre o ”pierdere” daca refuza sa se alature opozantului si presedintelui autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP.”Ochii intregi lumi sunt atintiti asupra voastra astazi”,…

- Opozantul Juan Guaido, care s-a proclamat președintele interimar al Venezuelei, a declarat vineri ca el este gata, daca este necesar, sa autorizeze o intervenție militara a SUA pentru a-l forța pe șeful statului Nicolas Maduro sa plece de la putere și sa puna capat crizei umanitare din țara sa, relateaza…

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- Presedintele SUA Donald Trump a reafirmat ca trimiterea armatei americane in Venezuela reprezinta "o optiune" in fata crizei politice din aceasta tara, intr-un interviu difuzat duminica de canalul CBS, preluat de Reuters, EFE si AFP. "Desigur, este o optiune", a spus Trump, mentionand ca omologul sau…