- Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Manescu, a participat in perioada 29-30 august 2019, la Helsinki, la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene (Gymnich). Agenda a inclus subiecte de actualitate precum: amenintarile hibride, Orientul Mijlociu…

- "Creed ca UE trebuie sa fie interesata de aceasta regiune", a declarat seful diplomatiei germane, Heiko Maas, la Helsinki, cu ocazia unor discutii cu omologii sai din UE si din Balcanii de Vest. El a adaugat ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pentru a impiedica extinderea influentei altor…

- ''Uniunea Europeana si statele sale membre saluta propunerea de incetare a focului prezentata de reprezentantul special al secretarului general al ONU, Ghassan Salame, cu ocazia Eid al-Adha (Sarbatoarea sacrificiului), care constituie un pas important in aceasta directie. Uniunea Europeana sprijina…

- Progresele tehnologice in domeniul energiei regenerabile, inovațiile in domeniul stocarii și digitalizarea, precum și dezvoltarea generarii distribuite de energie accelereaza ritmul tranziției energetice globale, potrivit celui mai recent studiu EY realizat in colaborare cu IDC, o firma de cercetare…

- ONU a acuzat Venezuela de faptul ca utilizeaza strategii menite sa insufle frica cetațenilor pentru a pastra puterea, înlaturând oponenții prin execuții ilegale, scrie BBC News. Victimele sunt arestate și împușcate, iar scena crimei este manipulata astfel încât…

- Turcia recunoaste faptul ca locuitorii provinciei chineze Xinjiang duc o viata fericita, a transmis marti presa oficiala chineza, citându-l pe presedintele turc Tayip Erdogan, despre o regiune unde autoritatile chineze deruleaza o controversata schema de de-radicalizare. China s-a confruntat cu…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si cele din afara cartelului (Alianta OPEC+) au acceptat marti extinderea pana in martie 2020 a acordului privind reducerea productiei de titei, transmite Reuters. Tarile participante la summitul de la Viena al producatorilor globali de titei au reusit…